ج 2 بشكل حصري.. مشاهدة مسلسل محمد الفاتح الجزء الثاني الحلقات الأولى مدبلجة عبر قناة TRT التركية

مشاهدة مسلسل محمد الفاتح الجزء الثاني

عرضت منذ أيام الحلقة الخامسة عشر من مسلسل محمد الفاتح والذي يبث اسبوعيا على قناة TRT التركية وبعد انتهاء الحلقة اعلنت القناة عن أن هذه الحلقة هي الاخيرة من الموسم الاول وأنه لن تعرض حلقات جديدة خلال الفترة الحالية وسيتم بدء الجزء الثاني من المسلسل مع بداية الموسم الجديد في تركيا والمحدد له شهر سبتمبر من هذا العام، المسلسل تبدأ احداثه بطفولة محمد الفاتح ثم تستعرض فترة شبابه والتي تولى فيها الحكم بشكل مفاجيء ولكنه اثبت كفاءة لم تكن متوقعة واستطاع بقوة شخصيته وعبقريته الانتصار في أولى المعارك التي خاضها ضد اورهان الذي يتم دعمه من بيزنطة وتتوالى الحلقات وتزداد الاحداث اثارة لينتظر المتابعون كل اسبوع لمشاهدة الحلقة الجديدة بشوق بالغ.