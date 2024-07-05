“برابط مباشر” تنزيل واتساب عمر العنابي WhatsApp Omar Anabi الوردي والازرق والذهبي آخر اصدار ضد الحظر

تحميل واتس اب عمر العنابي، يعتبر الواتساب من أشهر نسخ واتساب التي تم تعديلها حيث يقدم العديد من الميزات الإضافية التي لا تتوفر في التطبيق الرسمي مما يجعل الأفراد يتساؤلون عن كيفية تنزيله، فهو يقدم العديد من الميزات مثل إمكانية نسخ و لصق النص المختار من أي رسالة دون أن يظهر اسم المرسل و إمكانية إخفاء جهات الاتصال.
تحميل واتس اب عمر العنابي
يمكن لجميع الأفراد تحميل واتس اب عمر العنابي وذلك للاستمتاع بجميع المميزات الجديدة التي يشملها التطبيق وتتمثل خطوات تنزيله فيما يلي:
- افتح متصفح الويب على هاتفك.
- قم بالذهاب إلى الموقع الرسمي لتطبيق واتساب عمر العنابي.
- اضغط على زر “تحميل” ومن ثم اختر كلمة “تنزيل”.
- يجب أن تقوم بالانتظار قليلاً حتى يتم تنزيل التطبيق على هاتفك.
- قم بفتح تطبيق “المدير” أو “ملفاتي”.
- كما يجب أن تقوم بالبحث عن ملف apk لتطبيق واتساب عمر العنابي.
- اضغط على الملف وقم بتثبيته، كما يجب اتباع باقي التعليمات التي تظهر على الشاشة.
- بعدما تقوم بتثبيت التطبيق قم لفتحه وسجل رقم هاتفك.
مميزات واتساب عمر العنابي
هناك العديد من المميزات التي توجد في تطبيق واتساب عمر العنابي، فهي تميزه عن باقي التطبيقات الأخرى مما يجعل يريد تحميلة وتتمثل المميزات فيما يلي:
- يمكنك إخفاء ظهورك “متصل” أو “مشغول” أو “في وضع الطيران” عن جهات الاتصال الخاصة بك.
- كما يمكنك إخفاء ظهور كلمة “جاري الكتابة” و “جاري التسجيل” عندما يتم كتابة رسالة أو تسجيل مقطع صوتي.
- يمكنك ايضاً أن تقوم بإخفاء علامات “استلام الرسالة” و “قراءة الرسالة” من جهات اتصالك.
- القيام بتحميل حالات جهات اتصالك و حفظها على هاتفك.
- يوجد ميزة وهي الرد على رسائل جهات اتصالك من خلال ارسال الرموز التعبيرية و الملصقات.
- كما يوجد له العديد من الثيمات الداكنة لتغيير واجهة التطبيق و توفير تجربة استخدام مريحة في الإضاءة المنخفضة.
- حماية حسابك من خلال قفل التطبيق بكلمة مرور لمنع الآخرين من الوصول إلى محادثاتك.