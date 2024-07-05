“برابط مباشر” تنزيل واتساب عمر العنابي WhatsApp Omar Anabi الوردي والازرق والذهبي آخر اصدار ضد الحظر

تحميل واتس اب عمر العنابي، يعتبر الواتساب من أشهر نسخ واتساب التي تم تعديلها حيث يقدم العديد من الميزات الإضافية التي لا تتوفر في التطبيق الرسمي مما يجعل الأفراد يتساؤلون عن كيفية تنزيله، فهو يقدم العديد من الميزات مثل إمكانية نسخ و لصق النص المختار من أي رسالة دون أن يظهر اسم المرسل و إمكانية إخفاء جهات الاتصال.

تحميل واتس اب عمر العنابي

يمكن لجميع الأفراد تحميل واتس اب عمر العنابي وذلك للاستمتاع بجميع المميزات الجديدة التي يشملها التطبيق وتتمثل خطوات تنزيله فيما يلي:

افتح متصفح الويب على هاتفك. قم بالذهاب إلى الموقع الرسمي لتطبيق واتساب عمر العنابي . اضغط على زر “تحميل” ومن ثم اختر كلمة “تنزيل”. يجب أن تقوم بالانتظار قليلاً حتى يتم تنزيل التطبيق على هاتفك. قم بفتح تطبيق “المدير” أو “ملفاتي”. كما يجب أن تقوم بالبحث عن ملف apk لتطبيق واتساب عمر العنابي. اضغط على الملف وقم بتثبيته، كما يجب اتباع باقي التعليمات التي تظهر على الشاشة. بعدما تقوم بتثبيت التطبيق قم لفتحه وسجل رقم هاتفك.

مميزات واتساب عمر العنابي

هناك العديد من المميزات التي توجد في تطبيق واتساب عمر العنابي، فهي تميزه عن باقي التطبيقات الأخرى مما يجعل يريد تحميلة وتتمثل المميزات فيما يلي: