ديلي موشن.. مسلسل لعبه الحب الحلقه 58 على dailymotion

مسلسل لعبه الحب الحلقه 58، المسلسل اللبناني لعبة حب حظى بشهرة واسعة منذ بدء الاعلانات الترويجية عنه حيث أن هذا المسلسل هو النسخة العربية من المسلسل التركي حب للايجار والذي حقق نسب مشاهدات عالية في الوطن العربي، المسلسل من بطولة النجم السوري معتصم النهار وتشاركه البطولة نور علي، وقد جذب المسلسل منذ الحلقة الاولى جمهور كبير من محبي هذا النوع من المسلسلات ذات الطابع الرومانسي الكوميدي، ومؤخرا تم عرض الحلقة الثامنة والخمسون من المسلسل والتي كان ينتظرها متابعو المسلسل بفارغ الصبر وسنقدم لكم اليوم في هذا المقال طريقة مشاهدة الحلقة وأهم احداثها.

مسلسل لعبه الحب الحلقه 58 لعبة حب من المسلسلات العربية التي بدأ عرضها هذا الموسم وحققت نجاح كبير، وتدور أحداث المسلسل عن مالك الشاب الثري الذي تريد عائلته تزويجه وتقوم عمته بمحاولات لتعريفه على فتيات ولكنه يرفض باستمرار لذا تقرر عمل صفقة مع سما لإيقاعه في الحب وتوافق سما بسبب ديون اخيها التي تبحث عن طريقة لسدادها وبالفعل تبدأ في تنفيذ الخطة ولكن لعبة الحب ستتحول الى حقيقة مع مرور الوقت، وشهدت الحلقة 58 من المسلسل العديد من الاحداث المثيرة حيث يتقابل مالك ورامي مع ماركو أما سما فستواجه خطوة مفاجئة من جبران لم تكن تتخيلها. مشاهدة مسلسل لعبه الحب الحلقه 58 الحلقة 58 من مسلسل لعبة حب والتي نوه الفنان معتصم النهار عن موعد عرضها عبر حسابه الشخصي عل موقع الانستجرام، ويمكن لمتابعي ومحبي المسلسل مشاهدتها على مواقع فيديو لاروزا وديلي موشن واراب سيد، والمسلسل يتم عرض حلقاته حصريا على مجموعة قناة mbc وكذلك على منصة شاهد vip