ديلي موشن.. مسلسل لعبه الحب الحلقه 58 على dailymotion

مسلسل لعبه الحب الحلقه 58
لعبة حب من المسلسلات العربية التي بدأ عرضها هذا الموسم وحققت نجاح كبير، وتدور أحداث المسلسل عن مالك الشاب الثري الذي تريد عائلته تزويجه وتقوم عمته بمحاولات لتعريفه على فتيات ولكنه يرفض باستمرار لذا تقرر عمل صفقة مع سما لإيقاعه في الحب وتوافق سما بسبب ديون اخيها التي تبحث عن طريقة لسدادها وبالفعل تبدأ في تنفيذ الخطة ولكن لعبة الحب ستتحول الى حقيقة مع مرور الوقت، وشهدت الحلقة 58 من المسلسل العديد من الاحداث المثيرة حيث يتقابل مالك ورامي مع ماركو أما سما فستواجه خطوة مفاجئة من جبران لم تكن تتخيلها.
مشاهدة مسلسل لعبه الحب الحلقه 58
الحلقة 58 من مسلسل لعبة حب والتي نوه الفنان معتصم النهار عن موعد عرضها عبر حسابه الشخصي عل موقع الانستجرام، ويمكن لمتابعي ومحبي المسلسل مشاهدتها على مواقع فيديو لاروزا وديلي موشن واراب سيد، والمسلسل يتم عرض حلقاته حصريا على مجموعة قناة mbc وكذلك على منصة شاهد vip