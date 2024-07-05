مشاهدة مسلسل المؤسس عثمان الحلقة 165 الموسم السادس مترجمة عبر موقع فيديو لاروزا video laroza

مشاهدة مسلسل المؤسس عثمان الحلقة 165 الموسم السادس

مسلسل المؤسس عثمان سيتم استكمال احداثه بدءا من الحلقة 165 والتي من المقرر أن تكون اولى حلقات الموسم السادس والذي سيبدأ في شهر سبتمبر المقبل وهو الموعد الرسمي للموسم الجديد في تركيا، وهذا بعدما اعلنت الشركة المنتجة عن نيتها في تصوير موسم سادس من المسلسل بعد النجاح الساحق للخمس مواسم السابقة وجذبها لجمهور كبير من داخل تركيا وخارجها، والمسلسل يسرد قصة حياة عثمان الغازي مؤسس الدولة العثمانية والذي واصل مشوار والده ارطغرل في محاربة اعدائه بشجاعة واتخاذ القرارات التي تتعلق بالقبيلة بذكاء وحكمة، ويعرض المسلسل الحروب والمعارك التي خاضها عثمان في سبيل تحقيق اهدافه وكيف حقق انتصارات عظيمة على خصومه من الصليبيين والمغول والتتار وغيرهم ممن كانوا يحاولون القضاء عليه وهدم دولته.