5000 شحنة مجانا 100%.. شحن شدات ببجي pubg mobile 2024 مجربة ومضمونة 100% 

شحن شدات ببجي، ببجي لعبة الفيديو التي حازت على شهرة كبيرة وانتشار واسع منذ انطلاقها قبل سنوات وصارت اللعبة هي المفضلة لدى مئات الملايين من مختلف الجنسيات والأعمار والفئات، وهي من العاب المغامرات التي يخوض فيها اللاعب تحديات عديدة ممتعة ويحاول التفوق على منافسيه والتخلص منهم ومنعهم من القضاء عليه، ويساعده على ذلك شدات ببجي التي تمنحه بعض المزايا الاضافية، واليوم سنقدم لكم في هذا المقال اكثر من طريقة لشحن شدات ببجي.

شحن شدات ببجي pubg mobile 2024 يمكن من خلال شدات ببجي الاستفادة من العديد المميزات حيث يستطيع اللاعب الحصول على أسلحة ومعدات إضافية وتغيير زيه مما يسهل عليه المهمة المطلوبة منه، وشحن الشدات متاح من خلال الموقع الرسمي للعبة على الانترنت، وسنستعرض لكم فيما يلي خطوات شحن شدات ببجي : الدخول الى موقع لعبة ببجي الالكتروني بعد البحث عنه عبر متصفح جوجل.

ادخال بيانات اللاعب في ببجي لتسجيل الدخول الى الحساب الشخصي.

ينبغي على اللاعب ادخال الرقم التعريفي له باللعبة ثم كتابة رمز الاسترداد في الخانة المخصصة.

من الخيارات المتاحة قم باختيار عدد الشدات التي تود شحنها.

التحديد على “انا لست روبوت” لاستكمال الطلب.

الضغط على “redeem” وخلال لحظات قليلة سيتم إضافة الشدات الى حسابك في اللعبة. طريقة شحن شدات ببجي من خلال هاتفك الذكي يمكنك شحن شدات ببجي بسهولة تامة وعبر اتباع خطوات بسيطة نستعرضها لكم فيما يلي : افتح تطبيق ببجي من هاتفك الشخصي.

احصل من حسابك باللعبة على الرقم التعريفي الخاص بك.

اضغط على ايقونة “المتجر” من الصفحة الرئيسية.

اختر “شحن الشدات” وحدد الوسيلة التي تريد استخدامها للدفع الالكتروني.

في الخانة المخصصة اكتب الرقم التعريفي، واتبع الخطوات الباقية لإتمام عملية الشحن بنجاح.