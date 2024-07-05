رسمياً.. موعد ومكان كأس السوبر السعودي 2024 ونظام البطولة

ينتظر عشاق الكرة في المملكة العربية السعودية بطولة كأس السوبر السعودي بعد انتهاء الموسم الكروي بحصول الهلال على لقب دوري روشن السعودي للمحترفين 2024، وكان قد اقترح العديد من متابعي الكرة السعودية إقامة البطولة خارج المملكة، وقبل إتمام الاتفاق مع دولة الصين لإقامة البطولة على الأراضي الصينية أعلنت المملكة عن إقامة المباراة داخل السعودية.

موعد ومكان كأس السوبر السعودي

أعلن الاتحاد السعودي لكرة القدم رسمياً عن موعد كأس السوبر السعودي، حيث تقام البطولة في الفترة بين 13 أغسطس حتى 18 أغسطس بواقع 3 مباريات، وأشار الاتحاد السعودي إلى المكان الذي يستضيف بطولة كأس السوبر السعودي حيث تم تحديد مدينة أبها لاستضافة الحدث الكبير في الفترة المُحددة، وتم الاتفاق على ذلك بين الاتحاد السعودي وهيئة تطوير عسير بالتعاون مع الهيئة السعودية للسياحة.

نظام بطولة كأس السوبر السعودي ومواعيد المباريات

تُقام بطولة كأس السوبر السعودي هذا الموسم 2024 بمشاركة 4 فرق سعودية، حيث يشارك نادي الهلال والنصر والتعاون والأهلي، وتقام المباراة الأولى بين الهلال السعودي حامل لقب الدوري والكأس ضد نادي الأهلي صاحب المركز الثالث وتحدد موعد هذه المباراة لتكون يوم 13 أغسطس، ويلعب نادي النصر بصفته وصيف كأس الملك ضد نظيره نادي التعاون صاحب المركز الرابع في المباراة الثانية للدور قبل النهائي، وتقام المباراة يوم الأربعاء الموافق 14 أغسطس 2024.

ويتلاقى الفائز من المباراتين في المباراة النهائية والتي تحدد لها يوم السبت الموافق 17 أغسطس 2024، ويسعى كل فريق في الحصول على لقب البطولة حيث يأمل نادي الهلال في تحقيق الثلاثية بعد تحقيق الدوري والكأس.