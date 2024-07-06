أشرف حكيمي يترأس قائمة المنتخب المغربي لأولمبياد باريس 2024

أعلن الاتحاد المغربي لكرة القدم عن القائمة النهائية للمنتخب المغربي الأولمبي استعداداً لبطولة أولمبياد باريس 2024 المقام في دولة فرنسا، ويستعد المنتخب الأولمبي المغربي لخوض البطولة قائمة من اللاعبين الصغار بجانب 3 لاعبين كبار من نجوم المنتخب المغربي الأول لكرة القدم، ويسعى المنتخب المغربي في تحقيق ميدالية أولمبية في لعبة كرة القدم على غرار المنتخب الأول الذي حقق المركز الرابع في كأس العالم الأخيرة.

قائمة منتخب المغرب لأولمبياد باريس

أوضح المدرب طارق السيكتوي المدير الفني للمنتخب الأولمبي عن القائمة النهائية لمنتخب المغرب، حيث ضمت القائمة هؤلاء اللاعبين:

حراسة المرمى: منير المحمدي – رشيد غانيمي – محمد رضى أسماما

الدفاع: أيمن الوافي – مهدي بوكامير- أشرف حكيمي – أكرم النقاش- زكرياء الواحدي – عادل تاحيف -هيثم مناؤث

الوسط: بنيامين بوشواري – يايسن كشتا – أسامة ترجالين – بلال الخنوس – أسامة العزوزي – أمير ريتشادلسون- مهدي مبارك

الهجوم: المهدي موهوب – عبد الصمد الزلزولي – إلياس أخوماش – إلياس بن صغير – سفيان رحيمي.

مجموعة المنتخب المغربي في أولمبياد باريس 2024

يلعب المنتخب المغربي الأولمبي ضمن مجموعة تضم منتخب أوكرانيا ومنتخب العراق بجانب المنتخب الأرجنتيني، ويسعى المنتخب المغربي في حصد لقب مؤهل إلى الدور الثاني من أولمبياد باريس 2024، ويأمل طارق السيكتوي في تحقيق إنجاز غير مسبوق والحصول على الميدالية الذهبية أو الفضية أو البرونزية.

وضم المدرب طارق السيكتوي 3 لاعبين من الفريق الأول لمنتخب المغرب، حيث ضم اللاعب أشرف حكيمي لاعب نادي باريس سان جيرمان الفرنسي واللاعب سفيان رحيمي لاعب نادي العين الإماراتي واللاعب منير المحمدي لاعب نهضة بركان المغربي.