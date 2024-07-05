لمدة ثلاث أيام فقط.. موعد فتح التسجيل في سكنات عدل 3 وما هي الشروط اللازم توفرها للحصول عليه

يتساءل الكثير من الأشخاص داخل دولة الجزائر عن موعد فتح التسجيل في سكنات عدل 3 ويعد برنامج سكنات عدل 3 وهو أحدى البرامج السكنيه التي يتم تقديمها من قبل وزارة الإسكان الجزائرية للأشخاص لتوفير محل سكني ثابت لهم، ضمن مجموعة محدده من الشروط التي يلزم أن تتوفر في الأشخاص المتقدمين للحصول على هذه الوحدات، كما يتم أيضا التقديم من خلال وكالة عدل وقد وضحت وزارة الإسكان أنه سوف يتم فتح باب التسجيل قريبا ونشير إلى هذه التفاصيل.

موعد فتح التسجيل في سكنات عدل 3

نشير إليكم إلى موعد فتح التسجيل في سكنات عدل 3 وفقا لما قد أكدته وزارة الإسكان الجزائرية وكيفية التقديم على هذه الوحدات السكنيه:

لقد وضح وزير الاسكان والتعمير بالجزائر أنه سوف يتم فتح باب التسجيل في برنامج سكنات عدل 3 في الاول من شهر يوليو 2024.

أنه يمكن للأشخاص أن يقوموا بالتسجيل من خلال الدخول على موقع وكالة عدل.

الضغط على بوابة برنامج سكنات عدل.

تحديد المحافظه التي يرغب الشخص في التسجيل من خلالها، ثم إدخال المعلومات المطلوبة.

إرفاق الأوراق والمستندات الرسمية يتم الضغط على أيقونة إرسال الطلب وانتظار لحظات حتى يتم التحميل وتأكيد عملية الأرسال.

كما تصلك رسالة على هاتفك تؤكد إليك إرسال الطلب.

شروط الحصول على برنامج سكنات عدل 3

هناك عدة شروط لحصول الاشخاص المتقدمين على الوحدات السكنيه من خلال برنامج سكنات عدل 3 في الجزائر ونشير الى هذه الشروط التالية: