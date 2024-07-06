الأهلي السعودي ينجح في التعاقد مع مهاجم نادي لاس بالماس الإسباني

بدأ النادي الأهلي السعودي في الاستعداد للموسم المقبل في دوري روشن السعودي للمحترفين، ويبحث النادي الأهلي السعودي عن الصفقات المختلفة من أجل دعم صفوفه للوصول إلى أفضل المراكز في دوري روشن السعودي للمحترفين الموسم القادم، وكان قد ضم الأهلي العديد من اللاعبين الموسم الماضي واستطاع الوصول إلى المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري السعودي.

الأهلي السعودي يتعاقد مع اللاعب إكسبوسيتو

تمكن النادي الأهلي السعودي من التعاقد مع اللاعب الإسباني إيريك إكسبوسيتو ضمن صفقات الصيف الخاصة بالنادي السعودي من أجل تدعيم صفوفه، ووقع اللاعب على عقد يمتد لمدة 3 سنوات متتالية في حضور مجلس إدارة النادي الأهلي السعودي حيث حضر كل من السيد عارف عبد الرحمن عبد الله المدير العام للنادي والسيد عبد الرحمن محمد مدير فريق النادي الأهلي.

ولعب اللاعب الإسباني من قبل لنادي لاس بالماس الإسباني قبل أن ينتقل إلى نادي شلونسك البولندي، ومن المُقرر أن يبدأ اللاعب في التدريبات مع الفريق الأول تحت قيادة المدرب بيكسان.

النادي الأهلي في دوري روشن موسم 2024

تمكن النادي الأهلي السعودي من الحصول على المركز الثالث في جدول ترتيب دوري روشن السعودي للمحترفين خلف نادي النصر الذي احتل المركز الثاني ونادي الهلال حامل اللقب، وكان قد تعاقد نادي الأهلي مع العديد من اللاعبين فور الصعود من دوري يلو إلى دوري روشن السعودي للمحترفين.

وتعاقد الأهلي الموسم الماضي مع اللاعب سان ميكسامان واللاعب الجزائري رياض محرز واللاعب فرانك كيسي، بالإضافة إلى الحارس إيداوردو ميندي حارس مرمى منتخب السنغال ونادي تشيلسي السابق.