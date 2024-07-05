الحرب على وشك البداية.. شاهد الآن مسلسل المؤسس عثمان الجزء السادس والقنوات الناقلة له

أعلن فريق العمل من إنتهاء تصوير الموسم السادس من مسلسل المؤسس عثمان وازداد البحث عن حلقات مسلسل المؤسس عثمان الجزء السادس و موعدها والقنوات الناقلة له، حيث حقق المسلسل نجاحاً باهراً في المواسم السابقة ويتابعه جمهور كبير من مصر والوطن العربي وفي مقالنا اليوم نوضح لكم التفاصيل الكاملة عن الموسم السادس لمسلسل المؤسس عثمان كالتالي:

حلقات مسلسل المؤسس عثمان الجزء السادس:

انتهى فريق العمل من تصوير مشاهد المسلسل ونحن على موعد الآن للاستعداد لظهوره علي التلفاز حيث من المقرر أن موعد عرض الموسم السادس من مسلسل المؤسس عثمان سيبدأ في شهر سبتمبر أو شهر أكتوبر القادمين والجدير بالذكر أن المسلسل يحكي قصة الدولة العثمانية وكيفية قيامها والحروب التي مرت بها وحقق شهرة ونجاح واسع فأصبح المسلسل الأفضل في الوطن العربي لقصته الواقعية والحقيقية، كما يتميز بترابط الأحداث علي مدار الموسم مما ساهم في جذب الآلاف من المشاهدات له.

أبطال مسلسل المؤسس عثمان:

يوجد عدد من الممثلين التركيين المتميزين داخل هذا المسلسل مثل توربال توكاييف، سيدا يلدز، بوراك أوجيفيت، ميراي أكاي، يغيت أوشان، اتشيليا أوزجان

القنوات الناقلة لحلقات المسلسل

تعد قناة فجر الجزائرية من القنوات الناقلة للمسلسل والتي يسعى الكثير لمعرفة تردد هذه القناة لتحميلها وسنتعرف الآن على تردد القناة على القمر الصناعي: نايل سات.

التردد: .12034

معدل الاستقطاب: أفقي.

معدل الترميز: 27500.

عبر قناة ATV التركية

أما علي القمر الصناعي: عرب سات