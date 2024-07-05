فرنسا ضد البرتغال.. مواجهة صعبة اليوم في الدور ربع النهائي لبطولة يورو 2024 “القنوات الناقلة ومعلق المباراة”

ينتظر عشاق الكرة الأوروبية لقاء في غاية الأهمية والصعوبة بين المنتخب الفرنسي والمنتخب البرتغالي في الدور ربع النهائي من بطولة يورو 2024، ويسعى كل منتخب في تحقيق الفوز والصعود إلى الدور قبل النهائي وملاقاة الفائز من مباراة ربع النهائي الأخرى بين المنتخب الإسباني والألماني، ويأمل منتخب البرتغال في تكرار تجرية 2016 والحصول على لقب اليورو بعد الفوز على المنتخب الفرنسي.

موعد مباراة فرنسا ضد البرتغال

تحدد رسمياً موعد مباراة البرتغال وفرنسا في مباراة الدور ربع النهائي، حيث تقام المباراة اليوم الجمعة الموافق 5 يوليو 2024 في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت مكة المكرمة والقاهرة، وتُلعب المباراة على ملعب فولكسبارك الموجود في دولة ألمانيا التي تستضيف البطولة بشكل كامل، ومن المفترض أن يدير اللقاء الحكم مايكل أوليفر.

القنوات الناقلة لمباراة فرنسا ضد البرتغال

أعلنت شبكة قنوات بي إن سبورت القطرية عن امتلاكها حقوق البث الحصري والمباشر لجميع مباريات بطولة الأمم الأوروبية هذا العام 2024، وأوضحت القناة إذاعة مباراة فرنسا والبرتغال بشكل حصري عبر قناة بي إن ماكس 1 اتش دي، وأسندت القناة مهمة التعليق للمعلق العماني خليل البلوشي.

التشكيل المتوقع للفريقين

من المتوقع أن يبدأ كل فريق بتشكيلته الأساسية من أجل الصعود إلى مباراة الدور قبل النهائي من بطولة يورو 2024، حيث يتوقع أن يبدأ منتخب فرنسا بقيادة ديديه ديشامب بتشكيل يتكون من:

حراسة المرمى: ماينان.

خط الدفاع: كوندي وأوباميكانو وساليبا وهيرنانديز.

خط الوسط: كانتي وتشاوميني وجريزمان.

خط الهجوم: ديمبلي وتورام ومبابي.

بينما يتوقع أن يبدأ منتخب البرتغال بتشكيل يتكون من: