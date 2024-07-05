قسط براحتك”.. شروط جرير للتقسيط في السعودية 1446هـ والوثائق المطلوبة للتقسيط

تُعد مكتبة جرير واحدة من أكبر الشركات الرائدة في مجال التسويق والاستثمار في المملكة العربية السعودية، متخصصة في بيع المنتجات الكهربائية بنظام البيع والتقسيط، بفضل خدماتها المتميزة والعروض المتجددة التي تقدمها بأسعار تنافسية، حققت جرير مكانة مرموقة بين الجمهور السعودي، كما تسهل جرير تجربة التسوق من فروعها المتنوعة، مما يجعلها الخيار الأمثل للعديد من المستهلكين في المملكة.

مكتبة جرير

تعتبر مكتبة جرير إحدى أكبر الشركات التجارية في المملكة العربية السعودية، حيث تأسست عام 1974 في العاصمة الرياض كمكتبة صغيرة تعمل في الأسواق المحلية، وعبر السنوات شهدت جرير نمواً ملحوظاً حيث أنشأت عدة فروع في منطقة الرياض خلال الثمانينيات، مما ساهم في تحولها إلى واحدة من أبرز الاستثمارات في قطاع المكتبات داخل المملكة.

شروط جرير للتقسيط 1446هـ

للتقديم على عملية التقسيط لدى مكتبة جرير خلال عام 1446 هـ، تلزمك اتباع الشروط التالية:

يجب أن لا تقل قيمة المشتريات عن 1500 ريال سعودي لأي منتجات من سلسلة مكتبة جرير.

يجب أن يكون راتب المستفيد الذي يرغب بالتقسيط لا يقل عن 3500 ريال سعودي، سواء كان يعمل في القطاع الحكومي أو القطاع الخاص.

يجب أن تكون مدة عمل المستفيد في القطاع الحكومي لا تقل عن ثلاثة أشهر، وفي القطاع الخاص لا تقل عن 12 شهراً.

يجب أن يكون عمر المستفيد بين 21 و 60 عاماً.

يحق للعميل استرجاع المشتريات وفقاً لسياسة استرجاع مكتبة جرير.

يتم تقديم خيارات التقسيط لمدة 6 أشهر، 12 شهراً، 18 شهراً أو 24 شهراً، حسب احتياجات المستفيد.

يجب أن تكون عملية التقسيط متوافقة مع شروط وأحكام التقسيط المحددة من قبل مكتبة جرير يتم تحديد هامش ربح يعادل 85% شهرياً لمزود الخدمة.

الوثائق المطلوبة للتقسيط من جرير

لإتمام عملية التقسيط لدى مكتبة جرير خلال عام 1446، يجب تقديم الوثائق التالية:

صورة طبق الأصل من الهوية الوطنية أو هوية المقيم ويجب أن تكون الهوية سارية المفعول ويجب تقديم صورة طبق الأصل لها.

يجب تقديم وثيقة رسمية تفيد بقيمة الراتب للمستفيد، سواء كان موظفاً في القطاع الحكومي أو القطاع الخاص، هذه الوثيقة يمكن أن تكون شهادة راتب أو تقرير من جهة العمل.

يجب إحضار كشف حساب يوضح الدخل الشهري للمستفيد على مدار الثلاثة أشهر الأخيرة.

يتطلب إحضار نماذج اشتراك التأمينات الاجتماعية كدليل على استقرار وضع المستفيد الوظيفي.

طريقة الدفع في جرير

يمكنك الدفع لشراء منتجات جرير بأحد الطرق التالية، لتسهيل عملية الشراء على المستفيدين: