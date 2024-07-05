يلا نلعب مع لولو.. تردد قناة وناسة علي القمر الصناعي نايل سات وبجودة جبارة وممتازة

قناة وناسة تعد من ضمن أهم و أبرز القنوات الفضائية و التي قد استطاعت أن تكتسب شهرة كبيرة وواسعة جدا، و هذا من أجل أن الأطفال يعشقون هذه القناة و يريدون الاستماع لها و مشاهدتها ايضا، و ذلك لأن هذه القناة تقوم بتقديم العديد من الأغاني و الأناشيد الرائعة و التي تكون مميزة جدا، و لذلك فإن العديد من أولياء الأمور يقومون بالبحث عن تردد قناة وناسة، و من خلال هذا المقال سوف نوضح لكم ما هو تردد قناة وناسة علي القمر الصناعي نايل سات، و ما هي قناة وناسة.

تردد قناة وناسة علي القمر الصناعي نايل سات

سوف تتمكن من مشاهدة و تنزيل قناة وناسة بكل سهولة و بساطة، و ذلك من خلال هذه الخطوات و هى:

تردد قناة وناسة هو:11430.

معدل استقطاب القناة هو: عمودي.

القمر الصناعي: نايل سات.

معامل تصحيح الخطأ هو:5/6.

معدل ترميز القناة هو:27500.

جودة القناة هي: SD.

قناة وناسة الرائعة والمميزة للاطفال

قناة وناسة هي عبارة عن قناة خاصة بالأطفال تقوم بتقديم العديد من البرامج و كذلك الأناشيد لجميع الأطفال، و يقوم العديد من الأطفال بمشاهدة هذه القناة الرائعة و المميزة و التي تهدف إلى القيام ببناء أخلاق عالية للاطفال، و أيضا تعزيز القيم الأخلاقية و السلوكية و التعليمية لدي الاطفال، و تقوم بتقديم هذه الأغاني هي شخصية لولو الرائعة التي قد أثرت بشكل كبير جدا في سلوك الطفل و أصبح يقلدها كثيرا من أجل ذلك فإن الكثير من أولياء الأمور يقومون بالبحث عن التردد الجديد له.