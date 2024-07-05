يعد البحث عن موعد بدء العام الدراسي الجديد 2025 في العراق من أكثر الأشياء التي يبحث عنها الكثير من المواطنين وخاصة الطلاب وأولياء الأمور وذلك تمهيدا لمعرفة الوقت المحدد الذي من المقرر أن تبدأ به الدراسة وخاصة لأصحاب الجامعات، حيث تعتبر مرحلة الجامعة من المراحل التعليمية الهامه التي يهتم بها الطلاب وأعضاء هيئة التدريس ويمكن من خلال التقويم معرفة مواعيد بدء وانتهاء الفصل الدراسي الأول والفصل الدراسي الثاني وكذلك فترة الإمتحانات الخاصة بكل فصل وموعد العطلات الرسمية، ولذلك تابعوا معنا هذا المقال لنتعرف أكثر على موعد بدأ العام الدراسي الجديد في العراق.

متى يبدأ العام الدراسي الجديد 2025 في العراق؟

كشفت بعض التقارير داخل العراق أنه من المقرر أن يبدأ العام الدراسي الجديد 2025 في الجامعات العراقية بداية من الأول من شهر أكتوبر لكل عام ويعتبر هذا الموعد ثابت بعض الشيء ويتم استقبال الطلاب الجدد خلال تلك الفترة وتنظيم بعض الأنشطة التوجيهية وتحضير المناهج الدراسيه وكذلك توزيع الجداول الخاصة بالدراسة لكافة الطلاب ويعتبر هذا الموعد مناسب للغاية حيث حددته وزارة التربية العراقية وتسعى من خلاله إلى إعطاء الطلاب وأعضاء هيئة التدريس مدة كافية للتحضير بشكل جيد للعام الدراسي الجديد.

العطل الرسمية بالتقويم الجامعي 2025 بالعراق

هناك الكثير من العطل الرسمية التي ستكون خلال عام 2025 ومن تلك العطل: