حمل واستمتع.. تطبيق واتس آب عمر الذهبي الرائع و المميز.. وماهي مميزاته

يعد واتس عمر الذهبي من ضمن التطبيقات التي قد احتوت على اهتمام الكثير و العديد من الأشخاص و ذلك نظرا لما يحتويه هذا التطبيق من مميزات، و تعتبر هذه النسخة هي النسخة التي تم تعديلها و تطويرها من تطبيق عمر المطور، و قد احتل واتس عمر الذهبي علي المرتبة السادسة، و من خلال هذا المقال سوف نوضح لكم ما هي طريقة تحميل تطبيق واتس آب عمر الذهبي، و ما هي مميزات واتس عمر الذهبي.
طريقة تحميل واتس آب عمر الذهبي
يمكنك القيام بتحميل تطبيق واتس آب عمر الذهبي، حيث يقوم الكثير من الأشخاص بالبحث عن تطبيق واتس آب الذهبي و يعد من ضمن التطبيقات التي قد حصلت علي اهتمام العديد من الأشخاص، و تستطيع تنزيل هذا التطبيق من خلال هذه الخطوات . السهلة و البسيطة و هى:
- أولا أدخل على الموقع الرسمي المطور للواتس اب عمر الذهبي، و تنزيل ملف APK.
- بعد ذلك قم بالضغط على هذا الملف.
- قم بالضغط بعد ذلك علي زر التحميل.
- بعد ذلك قم بتثبيت التطبيق علي الجهاز الخاص بك.
- بعد ذلك أكتب رقم الهاتف الخاص بك.
- و سوف تستطيع أن تقوم باستعمال هذا التطبيق و الاستمتاع بمميزاته.
مميزات تطبيق واتس آب عمر الذهبي
يحتوي تطبيق واتس آب عمر الذهبي علي الكثير من المميزات والذي يعتبر من ضمن أكثر التطبيقات التي يبحث عنها الكثير، و من أهم هذه المميزات هي:
- أنه يمكنك أن تقوم بوضع خاصية الرد التلقائي و ذلك علي كافة الرسائل.
- و تستطيع إضافة رسائل مجدولة في أي وقت تريده.
- تستطيع أن تقوم بتعيين خاصية اشعارات لمعرفة من الذي شاهد الحالة الخاصة بك.
- يمكن ظهور اشعارات أخري لمن قام بتبديل أو تغيير صورة الملف الشخصي.
- تستطيع مشاركة مقاطع الفيديو الطويلة و ذلك في الحالة أو في الاستوري.