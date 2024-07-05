حمل واستمتع.. تطبيق واتس آب عمر الذهبي الرائع و المميز.. وماهي مميزاته

اسلام داوود تاريخ النشر تصنيف تكنولوجيا
حمل واستمتع.. تطبيق واتس آب عمر الذهبي الرائع و المميز.. وماهي مميزاته

يعد واتس عمر الذهبي من ضمن التطبيقات التي قد احتوت على اهتمام الكثير و العديد من الأشخاص و ذلك نظرا لما يحتويه هذا التطبيق من مميزات،  و تعتبر هذه النسخة هي النسخة التي تم تعديلها و تطويرها من تطبيق عمر المطور، و قد احتل واتس عمر الذهبي علي المرتبة السادسة، و من خلال هذا المقال سوف نوضح لكم ما هي طريقة تحميل تطبيق واتس آب عمر الذهبي، و ما هي مميزات واتس عمر الذهبي.

طريقة تحميل واتس آب عمر الذهبي

يمكنك القيام بتحميل  تطبيق واتس آب عمر الذهبي، حيث يقوم الكثير من الأشخاص بالبحث عن تطبيق واتس آب الذهبي و يعد من ضمن التطبيقات التي قد حصلت علي اهتمام العديد من الأشخاص، و تستطيع تنزيل هذا التطبيق من خلال هذه الخطوات . السهلة و البسيطة و هى:

  • أولا أدخل على الموقع الرسمي المطور للواتس اب عمر الذهبي، و تنزيل ملف APK.
  • بعد ذلك قم بالضغط على هذا الملف.
  • قم بالضغط بعد ذلك علي زر التحميل.
  • بعد ذلك قم بتثبيت التطبيق علي الجهاز الخاص بك.
  • بعد ذلك أكتب رقم الهاتف الخاص بك.
  • و سوف تستطيع أن تقوم باستعمال هذا التطبيق و الاستمتاع بمميزاته.

مميزات تطبيق واتس آب عمر الذهبي

يحتوي تطبيق واتس آب عمر الذهبي علي الكثير من المميزات والذي يعتبر من ضمن أكثر التطبيقات التي يبحث عنها الكثير، و من أهم هذه المميزات هي:

  • أنه يمكنك أن تقوم بوضع خاصية الرد التلقائي و ذلك علي كافة الرسائل.
  • و تستطيع  إضافة رسائل مجدولة في أي وقت تريده.
  • تستطيع أن تقوم بتعيين خاصية اشعارات لمعرفة من الذي شاهد الحالة الخاصة بك.
  • يمكن ظهور اشعارات أخري لمن قام بتبديل أو تغيير صورة الملف الشخصي.
  • تستطيع مشاركة مقاطع الفيديو الطويلة و ذلك في الحالة أو في الاستوري.
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معلومات الكاتب
اسلام داوود

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