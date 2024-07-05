حمل فورا تطبيق واتساب الذهبي.. وما هي مميزات تطبيق واتساب

واتس آب الذهبي يعتبر من أحد التطبيقات الرائعة و المميزة و التي يعجب بها العديد من الأشخاص، و تعد هذه النسخة قد تم تعديلها من تطبيق واتس آب العادي أو الاصلي و يتضمن تطبيق واتس آب الذهبي علي الكثير من المميزات الرائعة والمميزة، و قد قام الكثير من الأشخاص بتنزيل هذا التطبيق و قد حصل على شهرة كبيرة و و واسعة، و من خلال هذا المقال سوف نوضح لكم ما هي طريقة تحديث واتساب الذهبي، و ما هي مميزات واتس آب الذهبي.
طريقة تحميل واتس آب الذهبي
تستطيع تحميل او تنزيل واتس آب الذهبي بكل سهولة و بساطة و ذلك من خلال مجموعة من الخطوات و هى:
- أولا أدخل على جوجل بلاي أو أب ستور علي حسب الجهاز الخاص بك.
- بعد ذلك قم بكتابة تطبيق واتس آب الذهبي في مكان البحث.
- بعد أن يكون التطبيق قد ظهر بوضوح قم بالضغط عليه، ثم قم بالضغط على زر تحميل التطبيق.
- ثم بعد ذلك قم بالأنتظار قليلا من الوقت و سوف يتم تحميل التطبيق.
- واستمتع باستخدام تطبيق واتس آب الذهبي.
مميزات تطبيق واتس آب الذهبي
يتضمن تطبيق واتس آب الذهبي علي الكثير من المميزات الرائعة و المميزة و يعد من أهم مميزات تطبيق واتس آب الذهبي هي أنه يمكن للشخص الذي يستخدم تطبيق واتس آب الذهبي أن يقوم بتغيير الثيمات و الخلفيات و ذلك من أجل تخصيص التجربة الخاصة بهم، و يتميز تطبيق واتس آب الذهبي بتقديم واجهة للمستخدم سهلة و بسيطة و تستطيع ايضا أن تقوم بحجب الاعلانات.