حمل فورا تطبيق واتساب الذهبي.. وما هي مميزات تطبيق واتساب

واتس آب الذهبي يعتبر من أحد التطبيقات الرائعة و المميزة و التي يعجب بها العديد من الأشخاص، و تعد هذه النسخة قد تم تعديلها من تطبيق واتس آب العادي أو الاصلي و يتضمن تطبيق واتس آب الذهبي علي الكثير من المميزات الرائعة والمميزة، و قد قام الكثير من الأشخاص بتنزيل هذا التطبيق و قد حصل على شهرة كبيرة و و واسعة، و من خلال هذا المقال سوف نوضح لكم ما هي طريقة تحديث واتساب الذهبي، و ما هي مميزات واتس آب الذهبي.

طريقة تحميل واتس آب الذهبي

تستطيع تحميل او تنزيل واتس آب الذهبي بكل سهولة و بساطة و ذلك من خلال مجموعة من الخطوات و هى:

أولا أدخل على جوجل بلاي أو أب ستور علي حسب الجهاز الخاص بك.

بعد ذلك قم بكتابة تطبيق واتس آب الذهبي في مكان البحث.

بعد أن يكون التطبيق قد ظهر بوضوح قم بالضغط عليه، ثم قم بالضغط على زر تحميل التطبيق.

ثم بعد ذلك قم بالأنتظار قليلا من الوقت و سوف يتم تحميل التطبيق.

واستمتع باستخدام تطبيق واتس آب الذهبي.

مميزات تطبيق واتس آب الذهبي

يتضمن تطبيق واتس آب الذهبي علي الكثير من المميزات الرائعة و المميزة و يعد من أهم مميزات تطبيق واتس آب الذهبي هي أنه يمكن للشخص الذي يستخدم تطبيق واتس آب الذهبي أن يقوم بتغيير الثيمات و الخلفيات و ذلك من أجل تخصيص التجربة الخاصة بهم، و يتميز تطبيق واتس آب الذهبي بتقديم واجهة للمستخدم سهلة و بسيطة و تستطيع ايضا أن تقوم بحجب الاعلانات.