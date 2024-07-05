شغلها وفرح الأولاد.. تردد قناة طيور الجنة 2024 الجديد على النايل سات وعربسات

تعتبر قناة طيور الجنة واحدة من أكثر القنوات ترفيها للأطفال وتحظى بنسبة مشاهدة عالية جدا في العالم العربي، تجدر الإشارة إلى أن مؤسس القناة ومنشئها هو الأستاذ خالد مقداد وعائلته وقد بدأت البث لأول مرة عام 2008، منذ ذلك الوقت حققت القناة نجاحا لافتا اليوم سنقدم لكم أحدث تردد للقناة على القمر الصناعي نايل سات.

تردد قناة طيور الجنة 2024 للأطفال

قناة طيور الجنة هي قناة عربية متخصصة في تقديم برامج الأطفال التي تجمع بين التعليم والترفيه في نفس الوقت، وبعد النجاح الباهر الذي حققته هذه القناة تم إطلاق قناة طيور بيبي باللغة الإنجليزية والتي تستهدف الأطفال الناطقين بالإنجليزية لمواصلة الإبداع وزيادة شهرة القناة، والتي لم تقتصر فقط على العالم العربي بل امتدت إلى مختلف أنحاء العالم، وتفاصيل التردد هي كالتالي:

التردد: 11258.

الاستقطاب: أفقي.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: 4/3.

تردد قناة طيور الجنة الجديد على عرب سات

يمكن استقبال القناة أيضا على القمر الصناعي عرب سات باستخدام بيانات التردد التالية:

التردد: 11396.

الاستقطاب: عمودي.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: 4/3.

خطوات استقبال قناة طيور الجنة على الرسيفر

بعد أن قدمنا لكم أحدث تردد قناة طيور الجنة على النايل سات وعرب سات، تأتي خطوات ضبط القناة على جهاز الاستقبال كما يلي:

اضغط على زر “موافق” على جهاز التحكم عن بعد.

اختار الإعدادات ثم يتم اختيار التركيب.

التركيب اليدوي.

اختار الساتل الذي تريد استقبال القناة بواسطته.

أضف كل بيانات التردد.

انقر على بحث ثم احفظ.

مميزات قناة طيور الجنة 2024