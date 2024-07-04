جدول رواتب شهر يوليو 2024 للموظفين ومواعيد الصرف الرسمية بعد قرار الزيادة الجديدة

أصدرت وزارة المالية إعلانًا يحمل بشرى سارة لموظفي الدولة بتقديم صرف مرتبات شهر يوليو ٢٠٢٤، فمن المقرر أن يبدأ الصرف يوم الخميس الموافق ١٨ يوليو ٢٠٢٤. ويأتي هذا القرار من حرص الحكومة على توفير السيولة المالية للموظفين وتخفيف الأعباء المالية عنهم، كما أعلنت عن جدول صرف مرتبات الموظفين.

رواتب شهر يوليو 2024 للموظفين

بشرت الحكومة المصرية الموظفين بزيادة مرتباتهم لشهر يوليو 2024، وذلك ضمن خطتها لتحسين الأوضاع المعيشية للمواطنين ودعمهم في ظل الظروف الاقتصادية، حيث تضمنت الزيادة زيادة في الحد الأدنى للأجور، بالإضافة إلى زيادات متفاوتة لبعض فئات الموظفين، فالهدف من الزيادة هو تحسين مستوى معيشة الموظفين وتعزيز قدرتهم الشرائية.

مواعيد صرف رواتب يوليو 2024

تم الإعلان عن موعد صرف رواتب شهر يوليو 2024 للموظفين في القطاع العام بدءًا من يوم 18 يوليو 2024، فيجب العلم أن الزيادة تختلف من جهة حكومية إلى أخرى، فينصح بالاطلاع على إعلانات كل جهة للمعرفة الدقيقة لتاريخ الصرف والزيادة الخاصة بها، فيمكن للموظفين الاستعلام عن موعد صرف رواتبهم من خلال إدارات الموارد البشرية في جهات عملهم.

جدول صرف مرتبات الموظفين