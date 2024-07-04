الخبر اللي هيفرح 90% من الشعب .. حقيقة تبكير رواتب شهر يوليو 2024 بزيادة جديدة 2000 جنية

تم تداول أخبار مؤخرًا حول موعد صرف مرتبات شهر يوليو 2024، حيث أصدرت وزارة المالية بعض القرارات الجديدة بشأن هذا الموضوع، كما حثت الوزارة على عدم التزاحم أثناء استلامها من الماكينات الآلية المنتشرة في مناطق مختلفة، كما يمكن الاطلاع على تفاصيل هذه الرواتب ومقدار الزيادة المقررة للموظفين عبر منصة وزارة التأمينات الاجتماعية.
حقيقة تبكير رواتب شهر يوليو 2024
أعلن شريف خيري رئيس قطاع الحسابات والمديريات المالية بأنه تم تقديم مواعيد صرف مرتبات يوليو وأغسطس وسبتمبر، وقد أضاف أنه سيتم صرف مرتبات العاملين بالدولة عن شهر يوليو ابتداءً من يوم 18 من الشهر الجاري، مع تصفية المتأخرات في الأيام 8، 10، 11 يوليو وفقًا لتصريحات وزارة المالية فإن صرف مرتبات شهر أغسطس سيبدأ في اليوم 22 من هذا الشهر مع تصفية المتأخرات في الأيام 8، 11، 12 أغسطس، كما ستبدأ صرف مرتبات سبتمبر ابتداءً من يوم 22 من الشهر نفسه، وستسدد المتأخرات في الأيام 8، 11، 12 سبتمبر المقبل.
جدول الحد الأدنى للأجور لعام 2024 كالتالي
- مرتب الدرجة السادسة هو 6000 جنيه
- مرتبات الدرجة الخامسة هي 6500 جنيه
- مرتبات الدرجة الرابعة هي 7000 جنيه
- مرتبات الدرجة الثالثة هي 7500 جنيه
- مرتبات الدرجة الثانية هي 8000 جنيه
- مرتبات الدرجة الأولى أو ما يعادلها هي 8200 جنيه
- مرتبات درجة المدير العام أو ما يعادلها هي 9200 جنيه
- مرتبات الدرجة العالية أو ما يعادلها هي 10200 جنيه
- مرتبات الدرجة الوظيفية الممتازة أو ما يعادلها هي 12200 جنيه
أماكن صرف مرتبات شهر يوليو 2024
يمكن للموظفين والعاملين صرف مرتبات شهر يوليو من خلال أحد الوسائل التالية:
- ماكينات الصراف الآلي ATM
- فروع البنوك المختلفة
- البريد المصري