الخبر اللي هيفرح 90% من الشعب .. حقيقة تبكير رواتب شهر يوليو 2024 بزيادة جديدة 2000 جنية

تم تداول أخبار مؤخرًا حول موعد صرف مرتبات شهر يوليو 2024، حيث أصدرت وزارة المالية بعض القرارات الجديدة بشأن هذا الموضوع، كما حثت الوزارة على عدم التزاحم أثناء استلامها من الماكينات الآلية المنتشرة في مناطق مختلفة، كما يمكن الاطلاع على تفاصيل هذه الرواتب ومقدار الزيادة المقررة للموظفين عبر منصة وزارة التأمينات الاجتماعية.

حقيقة تبكير رواتب شهر يوليو 2024

أعلن شريف خيري رئيس قطاع الحسابات والمديريات المالية بأنه تم تقديم مواعيد صرف مرتبات يوليو وأغسطس وسبتمبر، وقد أضاف أنه سيتم صرف مرتبات العاملين بالدولة عن شهر يوليو ابتداءً من يوم 18 من الشهر الجاري، مع تصفية المتأخرات في الأيام 8، 10، 11 يوليو وفقًا لتصريحات وزارة المالية فإن صرف مرتبات شهر أغسطس سيبدأ في اليوم 22 من هذا الشهر مع تصفية المتأخرات في الأيام 8، 11، 12 أغسطس، كما ستبدأ صرف مرتبات سبتمبر ابتداءً من يوم 22 من الشهر نفسه، وستسدد المتأخرات في الأيام 8، 11، 12 سبتمبر المقبل.

جدول الحد الأدنى للأجور لعام 2024 كالتالي

مرتب الدرجة السادسة هو 6000 جنيه

مرتبات الدرجة الخامسة هي 6500 جنيه

مرتبات الدرجة الرابعة هي 7000 جنيه

مرتبات الدرجة الثالثة هي 7500 جنيه

مرتبات الدرجة الثانية هي 8000 جنيه

مرتبات الدرجة الأولى أو ما يعادلها هي 8200 جنيه

مرتبات درجة المدير العام أو ما يعادلها هي 9200 جنيه

مرتبات الدرجة العالية أو ما يعادلها هي 10200 جنيه

مرتبات الدرجة الوظيفية الممتازة أو ما يعادلها هي 12200 جنيه

أماكن صرف مرتبات شهر يوليو 2024

يمكن للموظفين والعاملين صرف مرتبات شهر يوليو من خلال أحد الوسائل التالية: