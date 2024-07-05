أسحلة خوارق زوارق في الخريطة هتجنن العالم مهمات جاتا سان اندرس GTA SAN

الكثير مهتم بمعرفة مهمات جاتا سان اندرس GTA SAN الجديدة، حيث إن جراند ثيفت أوتو سان أندرياس تعد من أفضل إصدارات الفيديو جيم على الإطلاق وتتميز بمراحلها ومهامها الشيقة ذات الدرجة العالية من الإثارة، وسوف نعرض حصرًا من خلال موقعنا كافة المعلومات والتفاصيل عن المهام الجديدة في أخِر إصدار.

مهمات جاتا سان اندرس GTA SAN

هناك العديد من مهمات جاتا سان اندرس GTA SAN المميزة الشيقة، ونتعرف إلى مهام كل مرة على حدة فيما يلي:

مهام كارل جونسون في البداية

تتمثل مهمات جاتا سان اندرس GTA SAN الأولى فيما يلي:

سويت

سويت وكيندل

رايدر

وسم العشب

بيغ سموك

درايف باي

فتاة سويت

السابر الخضراء

الاستيرادات الرمادية

تنظيف الغطاء

قيادة من خلال التسعات والآكس

أوجي لوك

سيزر فيالباندو

الكلب الراكض

إدارة قضايا

بيغ سموك

مجرد مسألة

رايدر

جانب خاطئ من سكة الحديد

لوس سيبولكروز

الحفاز

سرقة العم سام

غزو البيت

أوتاد عالية وسائق منخفض

أوجي لوك

شاطئ الحياة

حرق الرغبة

حفلة المنزل

سويت

توحيد العوائل

سيزر فيالباندو

قوافي ماد دوغ

C.R.I.S.H

دوبيرمان

“النسخة الأصلية للحريفة وبس” حمل الآن لعبة جاتا سان اندرياس 2024 من المصدر الرسمي لها

مهمات الريف

تعتبر مهمات الريف من أجمل مهمات جاتا سان اندرس GTA SAN وهي:

C.R.I.S.H

الموعد الأول

أرض قاحلة

سيزر فيالباندو

كاتالينا

ذي ترث

كاتالينا

حصاد الشخص

صنع في النعيم

ملك في المنفى

ذي ترث

القاعدة الأولى

ذاهب عد

ضد جميع الخلافات

السرقة / كاتالينا

قائد الناقلة

سيزر فيالباندو

مصرف البلدة الصغيرة

وو تسي مو

وداعًا حبي

متجر السائل المحلي

شفرات جاتا سان اندريس 2024..«حماية من الموت طائرات حربية اسلحة»

مهمات سان فييرو

مرحلة سان فييرو تضم مهمام من أفضل مهمات جاتا سان اندرس GTA SAN مثل:

ارتدي زهور في شعرك

كيندل جونسون

كارل جونسون

التفكيكة

C.R.I.S.H

خطوط تجهيز

تي- بون مينديز

زيرو

الجيش النموذجي الجديد

هجوم الهواء

فرصة الصورة الفوتوغرافية

سيزر فيالباندو

وو زي مو

ذي دا نانغ ذانغ بويز

جيزي

وو زي مو

سيزر فيالباندو

جيزي بي.

مايك تورينو

إغراء

سكة عادات السرعة

الهجوم الرمائي

ران فا لي

آوترايدر

C.R.I.S.H

أثر حلزون

سيزر فيالباندو

ثقب الجروح

الرصيف البحري 69

كارل جونسون

طيران تورينو الأخير

ثلج برد قتلا

أولاد غيمة الجبل

يا كا- بووم- بووم

العودة إلى المدرسة

السياقة التجريبية

“أفضل ألعاب المغامرة”.. عيش حياة الشوارع بكل تفاصيلها مع تحميل جراند ثفت أوتو 5

مهمات الصحراء

تعتبر مهام الصحراء من أكثر مهمات جاتا سان اندرس GTA SAN تشويقًا، ومن أبرز مهامها:

ذي ترث

المادة اللزجة الخضراء

مايك تورينو

NOE.

فيردانت ميدوز

المدرسة / مايك تورينو

مونستير

المسافر المتهرب

هيغجاك

المشروع الأسود

تعلم الطيران

لمحبي المغامرة والإثارة نزلها واتسلى.. خطوات تحميل لعبة جراند ثفت أوتو 5 وأهم مميزات اللعبة

مهمات لاس فنتوراس

تتجاوز مهام لاس فنتوراس ال 25 مهمة ضمن مهمات جاتا سان اندرس GTA SAN، ونتعرف إليها فيما يلي:

صلصة وقاء

الحالة المتفجرة

المافيا / كين روزنبرغ

عجلات الشرطي

ترايدز/ ذي ترث

السيد بيوت

السرقة / وو زي مو

تجسس معماري

أعلى وبعيدًا

مفتاح إلى قلبها

ترايدز/ وو زي مو

السد والهبة

كان عندك نقودك

العناية الشديدة

مسألة اللحم

ترايدز / وو زي مو

سمكة في برميل

ماد دوغ

المافيا / سالفاتور ليون

فريفال

C.R.I.S.H

الاختلاس

ظهر عال

حانة سانت مارك

السرقة / وو زي مو

تكسير المصرف في كاليغولا

ترايدز / ماد دوغ

ييت في التلال

“مهمات جاتا GTA“ تنفيذ مهمة الكلب شوب ومتجر المجوهرات || اسولت كارباين

مهمات العودة إلى لوس سانتوس

هناك مهام متعددة في مرحلة العودة إلى لوس سانتوس، ومن أشهرها:

نهاية الخط

طير عمودي

مايك تورينو

ماد دوغ

سويت

قادم للمنزل

أوقع على بي ديوب

كارل جونسون

مسألة قطع الصوت

غروف 4 لايف

سويت

لوس ديسبيرادوز

الشغب

تعد مهمات جاتا سان اندرس GTA SAN من أفضل المهام في ألعاب الفيديو ومن أكثرها تشويقًا وإثارة للاعب لدرجة أنها ترغمه على الاستمرار فيها والمنافسة للوصول إلى أقصى المراحل تقدمًا.