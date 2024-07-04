طريقة الإستعلام عن رواتب المتقاعدين في الجزائر بالزيادة الجديدة

مع اقتراب صرف رواتب المتقاعدين في مختلف ولايات الجزائر، فإن العديد من المشتركين في هيئة التقاعد الوطنية يتساءلون عن إجراءات الاستعلام عن الرواتب بالزيادات المقررة مؤخرًا من قبل وزارة المالية الجزائرية، حتى أن هذه الزيادة تُساهم بشكل كبير في توفير حياة كريمة ومستوى معيشي ملائم أمام كافة المشتركين في الهيئة، حتى أن التسجيل فيها يكون وفقًا لشروط وإجراءات هامة، نوضحها لكم في السطور التالية.

ما هي شروط الإشتراك في هيئة التقاعد بالجزائر؟

هناك مجموعة من الشروط الهامة لكي يتم الإشتراك في هيئة التقاعد الوطنية في دولة الجزائر، وفقًا لما يلي:-

أن يكون الشخص المتقدم جزائري الجنسية ومقيم في دولة الجزائر.

كما يجب يصل عمر المتقدم لـ 60 عامًا وقت التقديم في المؤسسة.

إدخال كافة الرسوم المعنية بطلب الإشتراك في المؤسسة.

أن يصل فترة عمل المتقدم لـ 20 عامًا.

خطوات الاستعلام عن رواتب المتقاعدين في الجزائر

وتتمثل أبرز خطوات الإستعلام عن رواتب المتقاعدين في دولة الجزائر، وفقًا لما يلي:-