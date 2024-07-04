أقوى القنوات .. استقبل الآن تردد قناة الحدث 2024 الجديد على نايل وعرب سات “هنـــا”

هناك الكثيرون يهتمون بمعرفة تردد قناة “الحدث” وجميع التفاصيل الخاصة لضبطها وتثبيتها بسهولة على التلفزيون لمتابعة الأخبار والأحداث، حيث تبث على القناة محتوى خبري كما تعتبر قناة “الحدث” واحدة من أهم المحطات في الوطن العربي فهي تقدم أحدث التطورات في القضايا العربية لمختلف الدول.

تردد قناة الحدث 2024

تعمل قناة الحدث على عرض العديد من الأحداث والتغطيات الصحفية والإخبارية على مدار الساعة بما في ذلك الحوارات الاقتصادية والسياسية الهامة، وعروض الأفلام الوثائقية، فهي ترصد جميع الأوضاع المحلية والعربية ونوثقها لحظة بلحظة، وللاستقبال القناة وتنزيلها على جهازك لا بد من استخدامك الترددات الأخيرة لعام 2024 وهي كالتالي:

القمر الصناعي: نايل سات.

التردد: 11372.

الاستقطاب: أفقي.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: 6/5.

التشفير: قناة مفتوحة.

ساعات البث: متاحة على مدار 24 ساعة.

جودة البث: عالية الجودة.

كما يمكنك استخدام تردد آخر للقناة وهو:

تردد القناة: 11471.

الاستقطاب: عمودي.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: 6/5.

التشفير: قناة مفتوحة.

جودة البث: جودة عالية جداً.

خطوات ضبط قناة الحدث الاخبارية

لضبط القناة على التلفزيون، يمكن اتباع الخطوات التالية: