خصم 32‎%‎ وقسط شهري 184 جنيه فقط عند شراء هاتف Samsung Galaxy A05 من أمازون .. تعرف على المواصفات والمميزات

ضم المتجر الالكتروني هاتف Samsung Galaxy A05 الجديد التابع لشركة سامسونج الرائدة في صناعة الهواتف الذكية عالميا إلى قائمة العروض والخصومات الحصرية عبر المتجر، حيث تعي إدارة المتجر جيدا رغبة العملاء في اقتناء هاتف عصري يحمل كم المزايا التي جاء بها ذلك الاصدار، حيث الشاشة والدقة والمعالج والحرام والسعة التخزينية والكاميرا وأيضاً الوزن الخفيف والألوان الجذابة.

تفاصيل تقسيط هاتف Samsung Galaxy A05

أعلنت إدارة المتجر عن استجابتها لمطالب العملاء في ضم هاتف Samsung Galaxy A05 إلى القائمة ليحصل على أعلى نسبة خصم بقيمة 32‎%‎، وبذلك يصبح سعر الهاتف 4.699 جنيه مصري علما بأن السعر شامل ضريبة القيمة المضافة، حيث كان السعر قبل الخصم يساوي من6.927 جنيه مصري مع حصول المشتري على الضمان لمدة 24 شهر وإمكانية الدفع عند الاستلام وأيضا ارجاع الهاتف في مدة أسبوعين فقط مع الحفاظ على وضعيه الاستلام.

وقد أشارت إدارة المتجر في الاعلان الخاص بها عبر متجر أمازون الرسمي لانه يمكن الحصول على الهاتف بالقسط من خلال ستة أنظمة السداد الشهري أقل قسط يساوي 184,26 جنيه مصري على مدة السداد الأطول وهي 48 شهر، بينما أعلى قيمة القسط تساوي 866.03 جنيه مصري على مدة السداد الأقصر وهي ستة أشهر فقط.

مواصفات هاتف Samsung Galaxy A05

تأتي مواصفات الهاتف وفقا للموضح في الجدول التالي: