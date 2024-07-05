“بمزايا خرافية هتبهرك” طريقة تحميل واتساب عمر الوردي بالتحديث الجديد WhatsApp Omar

يعد تطبيق واتساب عمر الوردي واحدا من التطبيقات الغنية بالمميزات والتحسينات الرائعة، حيث يحتوي على مجموعة من التحديثات المتنوعة التي تشمل سرعة التحميل وواجهة مستخدم جذابة ومميزة، كما تم إضافة ملصقات مخصصة وتطوير خاصية المكالمات الصوتية والمرئية، من خلال هذا المقال سنوضح لكم كيفية تحميل تطبيق واتساب عمر الوردي وأبرز مميزاته.

طريقة تحميل تطبيق واتساب عمر الوردي

يمكنك تنزيل تطبيق واتساب عمر الوردي بكل سهولة وبساطة عن طريق اتباع مجموعة من الخطوات التالية:

ادخل الموقع الرسمي لمطور تطبيق واتساب عمر الوردي.

أفتح الملف و اضغط عليه.

اضغط على زر كلمة تنزيل.

وبعد الانتهاء من تثبيت التطبيق على جهازك.

اكتب رقم هاتفك واستخدام تطبيق واتساب عمر الوردي.

مميزات واتساب عمر الوردي بعد التحديث الجديد

يتضح أن تطبيق واتساب عمر الوردي يحتوي على مجموعة من المميزات والتحسينات الرائعة والمميزة والتي تتجلى في:

يمكنك العمل باستخدام رقمي هاتف عن طريق جهاز واحد ويمكنك أيضا إخفاء ظهورك وكذلك إخفاء حالتك كمتصل الآن.

يمكنك أيضا إغلاق التطبيق باستخدام كلمة مرور أو بصمة إصبع.

يمكنك تخصيص واجهة مدهشة للتطبيق.

تستطيع القيام بإرسال رسائل جماعية.

عيوب واتساب عمر الوردي