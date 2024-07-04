طريقة عمل بقسماط الأفران في المنزل بنفس القوام والمذاق والجودة للجاهز

يعد بقسماط الافران من المخبوزات المفضله عند الكثير من الأشخاص، فهي سهلة الهضم ولا تسبب أي مشاكل في المعدة، لذا يفضلها الكثير من الأشخاص خاصة كبار السن والأطفال، ويقدم البقسماط مع المشروب الساخن كالشاي أو الحليب أو النعناع والينسون، وتتمتع تلك المخبوزات بمذاق جيد ويمكن تحضيرها في المنزل بنفس القوام والشكل ولكن بكمية أكبر.

مقادير عمل بقسماط الأفران

فيما يلي نوضح المقادير الخاصة بتجهيز وتحضير وخبز بقسماط الأفران في المنزل بنفس القوام الجاهز:

٣ كوب دقيق المخبوزات.

رشه ملح.

ملعقة كبيرة خميرة فورية.

معلقه سكر كبيرة مطحون ناعم.

نص كوب زيت أو سمنه.

ملعقة كبيرة ينسون أو كمون حصى حسب الرغبه.

ربع كوب سمسم محمص للوجه.

طريقة عمل بقسماط الأفران

يمكن تجهيز وتحضير العجينة الخاصة بالبقسماط وتشكيلها في المنزل من خلال اتباع الخطوات التالية: