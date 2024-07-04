سجل بسرعة واستلم المنحة.. رابط التسجيل في منحة المرأة الماكثة في البيت 2024 عبر موقع الوكالة الوطنية للتشغيل

اهتمت الحكومة الجزائرية بتوفير منحة لمساعدة السيدات الماكثة في البيت، وتحديداً الغير قادرين عن العمل و لا يوجد لها دخل ثابت يساعدها على المعيشة وتربية أبنائها، وقد أعلنت الحكومة بأطلاق منحة المرأة الماكثة في البيت والتي تقدر بـ 800 دينار جزائري، الهدف منها تحسين مستوى المعيشة للجميع والتغلب على صعوبات الحياة بسبب الوضع الاقتصادي السيء في البلاد، ووضعت الحكومة عدة شروط للقبول في تلك المنحة وكشفت أيضاً عن كيفية التسجيل في المنحة، وكل هذا سوف نستعرضه عليكم في السطور التالية.

التسجيل منحة المرأة الماكثة في البيت 2024

أعلن موفع الوكالة الوطنية للتشغيل في الجزائر عن إمكانية التسجيل في منحة الجزائر للمرأة الماكثة في البيت من خلاله، ويتم التسجيل بالخطوات التالية:

على المتقدم الولوج إلى موقع الوكالة الوطنية للتشغيل.

الضغط على أيقونة منحة المرأة الماكثة في البيت.

إدخال كافة المعلومات المطلوبة والتأكد من صحتها.

تحديد الولاية التابعة لها.

يتم تحميل المستندات والأوراق المطلوبة على الموقع.

الضغط على كلمة إرسال.

الأوراق المطلوبة للتسجيل في منحة المرأة الماكثة في البيت

قبل التسجيل في منحة المرأة الماكثة في البيت بالجزائر لابد من توفير بعض الأوراق وهي:

شهادة الميلاد الخاصة بالمرأة التي ترغب في التسجيل بالمنحة.

صورة من بطاقة الهوية الوطنية وتكون سارية.

صورة من شهادة المؤهل الدراسي.

في حالة الطلاق لابد من تقديم قسيمة الطلاق.

إذا كانت المرأة أرملة لابد من تقديم شهادة وفاة الزوج.

مستند يفيد الإقامة في المكان المقيم فيها وقت التقديم على المنحة.

شروط الحصول على منحة المرأة بالجزائر

أعلنت الحكومة الجزائرية عن بعض الشروط التي لا بد توافر في السيدات الراغبين الحصول على منحة المرأة الماكثة في البيت وهي: