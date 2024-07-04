تابع معانا.. تردد قناة وناسة أغاني 2024 نايل سات

قناة وناسة واحدة من أبرز قنوات الأطفال في العالم العربي، حيث تستهدف اهتمامات الأطفال الخاصة وخاصة حبهم للأغاني البسيطة والممتعة، تقدم القناة مجموعة متنوعة من الأغاني والأناشيد المفضلة لدى الصغار والتي تتمتع بشعبية كبيرة، تحرص إدارة القناة على تقديم محتوى جذاب ومتجدد على مدار الساعة، مما يدفع الآباء والأمهات للبحث عن تردد قناة وناسة الجديد على الاقمار الصناعية وخطوات استقبال القناة على جهاز استقبالهم للاستمتاع بمشاهدة مستمرة وجذابة.

تردد قناة وناسة أغاني 2024 نايل سات

تم توفير تردد جديد لقناة وناسة على القمر الصناعي نايل سات، ويتميز هذا التردد بقدرته الفائقة على عرض القناة على التلفاز بأعلى جودة ممكنة، حيث أصبحت الصورة نقية وواضحة تمامًا والصوت خالي من أي تشويش، يمكن للأطفال متابعة الأغاني المخصصة لهم طوال اليوم دون أي إزعاج أو آلام في الأذن، لمتابعة القناة على التلفاز بعد تعديل التردد، ينبغي معرفة البيانات التالية:

تردد القناة: 11470.

القمر الصناعي: نايل سات.

معدل الترميز: 27500.

عدل تصحيح الخطأ: ⅚.

جودة البث: SD.

تردد قناة وناسة أغاني 2024 عرب سات

تتميز قناة وناسة ببثها على القمر الصناعي عرب سات بالإضافة إلى النايل سات، مما يجعل من السهل استقبلها عبر عرب سات، كل ما عليك فعله هو معرفة البيانات الأساسية التي تسهل عليك عملية الاستقبال، وهذه البيانات كالتالي:

تردد القناة: 11270.

معدل الترميز: 27500.

جودة العرض: HD.

مؤشر تصحيح الخطأ: 3/4.

مميزات قناة وناسة

تمتلك قناة وناسة المعروفة والمتخصصة في تقديم محتوى للأطفال العديد من المزايا، مما يجعلها الأفضل على الأقمار الصناعية، وتتضمن هذه المزايا النقاط التالية: