“دفعة شهر يوليو” اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية الوجبة الأخيرة عموم المحافظات موقع وزارة العمل

يبحث الكثير من المواطنين في ال عراق عن اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية الوجبة الأخيرة، حيث قدمت الحكومة العراقية في الفترة الأخيرة العديد من المبادرات لدعم المواطنين وتلبية احتياجاتهم ومن بين هذه المبادرات، أطلقت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية برنامج الرعاية الاجتماعية للمواطنين ذوي الدخل المحدود، وأكدت الوزارة على ضرورة توفر بعض الشروط الأساسية في الأفراد المستفيدين لضمان وصول الدعم إلى من يستحقونه فقط، كما أعلنت أنه يمكن التحقق من اسماء المشمولين للرعاية الاجتماعية بالعراق إلكترونيا عبر منصة مظلتي.

كيفية الاستعلام عن اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية بالعراق

قامت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية بإنشاء منصة “مظلتي” بهدف تقديم كافة أشكال الدعم للمواطن العراقي الفقير حيث تسهم في تلبية جميع احتياجاته لحياة كريمة، كما تساعد المنصة الشباب في تنفيذ مشاريعهم الخاصة والنجاح فيها، بالإضافة إلى ذلك وفرت الوزارة من خلالها دعم الرعاية الاجتماعية ويمكن معرفة الأسماء المستحقة لهذا الدعم من خلال الخطوات التالية:

انتقل إلى موقع وزارة العمل العراقي.

حدد خانة الخدمات الإلكترونية.

حدد مجال برنامج الرعاية الاجتماعية في العراق.

اختار الوجبة التي تريد أن تستعلم حولها.

تدوين جميع المعلومات المطلوبة في الحقول المخصصة لها.

اختار رمز الاستفسار عن الأسماء المشمولة في الرعاية الاجتماعية ويجب مراعاة ضرورة اختيار المحافظة التي تنتمي إليها.

حدد بحث.

سيتم عرض جميع الأسماء المؤهلة للحصول على هذا الدعم.

الشروط المطلوبة لاستحقاق دعم الرعاية الاجتماعية بالعراق

إذا كنت ترغب في الاستفادة من دعم الرعاية الاجتماعية في العراق، فيجب عليك التأكد من توفر الشروط التالية لديك: