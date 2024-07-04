تأكيد طلب التسجيل لسنة أولى ابتدائي في الجزائر 2024 ” فضاء أولياء التلاميذ ” awlyaa.education.dz

من أكثر الأمور التي تشغيل بال أولياء الأمور الآن هو كيفية طلب التسجيل في الصف الأول الابتدائي في دولة الجزائر بعد أن قامت منصة نور بالإعلان عن أن يستطيع جميع أولياء الأمور التقديم من خلالها بطريقة سهلة وبسيطة ومنظمة دون مواجهة عناء، كما أن تلك العملية تساعد على عدم وجود ازدحام في السجلات الورقية التقليدية، وتعتبر تلك الخطوة ايجابية للغاية، كما أنها تعكس تطور التكنولوجيا في مجال التعليم.

شروط التسجيل لسنة أولى ابتدائي في الجزائر 2024

أعلنت وزارة التربية والتعليم في الجزائر عن أن تم فتح باب التقديم في الصف الأول الابتدائي؛ لذلك قامت بتوفير الشروط الخاصة بالتسجيل في ذلك الصف، ومن تلك الشروط يجب أن يكون تاريخ ميلاد الطالب يتراوح من 1 يناير حتى 31 ديسمبر من عام 2018، ويجب على ولي الأمر أيضًا أن يقوم بتفعيل حسابه الشخصي على منصة نور التعليمية، وتلك الشروط فقط هي التي تم الإعلان عنها.

أوراق التسجيل في الصف الأول الابتدائي 2024

تم الإعلان عن الأوراق الخاصة بالتسجيل في الصف الأول الابتدائي؛ لذلك سوف نقوم بتوفير لكم تلك الأوراق حتى تستطيعوا التسجيل بنجاح:

يجب تقديم بطاقة الهوية الوطنية لولي الأمر. يجب تقديم صورة من شهادة الميلاد. على ولي الأمر إحضار صورة من شهادة التطعيمات الخاصة باللقاحات الضرورية.

تأكيد طلب التسجيل لسنة أولى ابتدائي في الجزائر 2024

يستطيع أولياء الأمور الآن تسجيل أبنائهم في الصف الأول الابتدائي في دولة الجزائر بكل سهولة عن طريق اتباع تلك الخطوات: