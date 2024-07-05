الان بكل سهولة.. تردد قناة توم جيري الجديد 2024 علي النايل سات وعرب سات

تعتبر قناة تون وجيري واحدة من أشهر قنوات الأطفال الصغار، حيث تقدم مجموعة متنوعة من البرامج الكرتونية المميزة التي يحبها جميع الأطفال، بالإضافة إلى ذلك تحتوي تلك القناة على محتوى فريد لا يمكن العثور عليه بسهولة في أي قناة فضائية أخرى.

تردد قناة توم جيري الجديد 2024

يود العديد من أولياء الأمور السعوديين معرفة التردد الذي يتبع لقناة توم وجيري لكي يتمكنوا من ضبطه على تلفازهم والاستمتاع بمشاهدتها بجودة عالية، ويأتي التردد على النحو التالي:

التردد 11345 على القمر الصناعي نايل سات.

بالنسبة لمعدل الترميز الخاص بقناة توم وجيري فإنه 27500.

والاستقطاب الخاص بتلك القناه يكون افقي.

كيفية استقبال قناة توم وجيري على النايل سات؟

هناك سلسلة من الإجراءات البسيطة التي يمكن للمستفيدين اتباعها لاستقبال قناة توم وجيري الجديدة هذا العام، ويمكن القيام بذلك عبر:

يذهب الشخص إلى المسؤول في جهاز الاستقبال ثم يقوم بالولوج إلى إعدادات الجهاز وبعد ذلك انقر على خيار التثبيت يدويا.

تعديل تردد قناة توم وجيري الجديدة على جهاز التلفاز.

حدد القمر الصناعي التابع لها

يقوم بتدوين كل البيانات والمعلومات الضرورية لتلك القناة لكي يتمكنوا من استقبالها.

أهم مميزات قناة توم وجيري

حظيت هذه القناة بشهرة كبيرة مؤخرًا في مجال الأطفال، ومن أبرز مميزات قناة توم وجيري: