اعرف الأوراق المطلوبة لابنك .. تقديم الصف الأول الابتدائي للمدارس الحكومية 2024 tansikgprim.emis.gov.eg

من المعروف أن بدأت عملية التقديم المتعلقة بالتقديم على الصف الأول الابتدائي في المدارس الحكومية في جميع محافظات مصر، ومن المعروف أن بدء التقديم منذ بداية شهر يونيو الماضي ومن المقرر أن يتم غلق باب التقديم في نهاية شهر يونيو أو مع بداية شهر يوليو، وتم الإعلان من قبل تلك المدارس عن الأوراق التي يجب تقديمها أثناء عملية التقديم؛ لذلك سوف نتعرف معًا عن جميع الأمور المتعلقة بالتقديم في ذلك الصف.

شروط قبول الطالب في الصف الأول الابتدائي الأزهري 2024

يوجد الكثير من الشروط المتعلقة بقبول الطالب في الصف الأول الابتدائي الأزهري، وتم الإعلان من قبل المدارس عن تلك الشروط، فهي تتمثل في الآتي:

يجب توافر أماكن في المعهد الابتدائي.

يجب تقديم صورة من فاتورة المياه والكهرباء.

على ولي الأمر تقديم الدماغات المطلوبة من مكتب البريد وتقديم أصل شهادة الميلاد للطالب.

إحضار ست صور شخصية للطالب.

يجب إحضار بطاقة الصحة للطالب للمعاينة وإحضار تقرير طبي من التأمين الصحي.

أوراق التقديم في الصف الأول الابتدائي 2024

يوجد الكثير من الأوراق الخاصة بالتقديم في الصف الأول الابتدائي في المدارس الحكومية، حيث يجب تقديم نسخة أصلية من شهادة الميلاد مع نسخة إضافية، كما أن يجب تقديم طباعة الاستمارة الالكترونية للعام الدراسي الجاري، ويجب إحضار صورة من بطاقة هوية الأب وهوية الأم، كما أن يجب تقديم إيصال مياه أو كهرباء باسم ولي الأمر، أو تقديم عقد إيجار موثق، كما أن يجب تقديم البطاقة الصحية للطالب وتكون مختومة، وتقديم 8 صور شخصية للطالب.

كيفية التقديم على الصف الأول في المدارس الحكومية 2024

يمكن لجميع أولياء الأمور الآن التقديم لأبنائهم في الصف الأول الابتدائي في المدارس الحكومية عن طريق اتباع تلك الخطوات: