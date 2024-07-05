هتاخد معاشك بدري من غير ما تعجز.. شروط الخروج على المعاش المبكر 2024 للقطاع العام والخاص

يبحث بعض موظفي القطاعين العام والخاص في الدولة عن شروط الخروج على المعاش المبكر 2024، حيث حدد قانون المعاشات والتأمينات الإجتماعية شروط استحقاق الموظفين للمعاش المبكر لعام 2024، والتي تعد ضرورية يجب على موظفي القطاعين العام والخاص التأكد من توفر الشروط المحددة في قانون التأمينات والمعاشات لعام 2024 للحصول على حقوقهم كاملة عند التقاعد المبكر.

شروط الخروج على المعاش المبكر 2024 للقطاع الخاص

يجب أن تتوفر بعض الشروط في الموظفين الراغبين في الحصول على المعاش المبكر قبل سن التقاعد القانوني البالغ 60 عامًا، حيث يعد هذا السن هو العمر القانوني لخروج الموظفين على المعاش والحصول على حقوقهم كاملة، فيما توجد شروط خاصة لاستحقاق موظفي القطاع الخاص للحصول على المعاش المبكر في عام 2024 مع الحفاظ على كامل حقوقهم، تشمل هذه الشروط:

أن يكون الموظف قد بلغ سن 50 عامًا، وهو السن الأدنى للخروج على المعاش المبكر.

عدم تعرض الموظف لأي عقوبات تأديبية من جهة العمل.

أن يقوم الموظف بتسوية جميع الحقوق التأمينية.

أن تكون مدة الإشتراك التأميني للموظف لا تقل عن 20 عامًا.

الخروج على المعاش المبكر 2024

توضح المادة 21 من قانون التأمينات والمعاشات مجموعة من الشروط التي يجب توفرها لكي يكون موظفي القطاع الحكومي مؤهلين للحصول على المعاش المبكر في عام 2024 مع كامل حقوقهم.