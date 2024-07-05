اتغلب على صحابك.. خطوات شحن شدات ببجي موبايل 2024 لجميع الهواتف الأندرويد والآيفون

الكثير من الأشخاص الذين يلعبون لعبة ببجي يرغبون في معرفة كيفية الحصول على الشدات الخاصة باللعبة وذلك حتى تعطيهم القوه والصلابة أمام المنافسين حيث تعد تلك الشدات من الطرق الافتراضية والتي تساعد بشكل كبير في تمكين اللاعبين من شراء بعض العناصر التي يحتاجون لها اثناء اللعب ويمكن الحصول على شدات ببجي بالكثير من الطرق المختلفة وكذلك الحصول على بعض الصناديق والملابس والأسلحة القوية وسوف نتعرف فيما يلي على خطوات الحصول على شدات ببجي 2024.

طريقة شحن شدات ببجي موبايل

لكافه اللاعبين الذين يرغبون في شحن شدات ببجي يمكن شحنها من خلال اتباع التالي:

يجب الدخول على الموقع الرسمي الخاص باللعبة باستخدام الهاتف.

ثم الضغط على متجر اللعبة والتي تظهر على الشاشة.

ثم الضغط على شحن الشدات باستخدام الرقم التعريفي الخاص باللعب وكتابته بشكل صحيح في المربع الخاص به.

ثم ادخال عدد الشدات التي يرغب اللاعب في الحصول عليها وسوف تظهر تكلفة تلك الشدات على الشاشة.

يقوم اللاعب باختيار الطريقة المناسبة للدفع واتمام عملية الشراء ثم الضغط على الشحن أو شراء الشدات.

أكواد شحن شدات ببجي

يوجد بعض الأكواد التي يمكن الحصول عليها لشحن شدات ببجي بطريقة سهلة وسريعة على جميع هواتف الايفون والاندرويد الخاصة بالمستخدمين ويوجد لكل كود استخدام خاص به في اللعبة وذلك لمساعدة اللاعبين في تخطي الأدوار والوصول للأدوار المتقدمة والسيطرة على المنافسين ومن تلك الأكواد:

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