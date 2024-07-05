نزلها الان.. تردد قناة وناسة 2024 Wanasah TV على القمر الصناعي النايل سات والعرب سات

في الآونة الأخيرة ازدادت البحث عن تردد قناة وناسة للأطفال حيث يرغب العديد من الآباء والأمهات في تنزيل القناة على التلفاز ومتابعة محتواها بسبب نسبة مشاهدة عالية قد حققتها القناة مؤخرا مقارنة بغيرها من القنوات الأخرى، تمتعت قناة وناسة بشعبية كبيرة بسبب تقديمها لأفضل محتويات ترفيهية للأطفال وسنقدم لكم في هذا المقال طريقة تثبيت تردد قناة وناسة 2024.

تردد قناة وناسة بيبي كيدز الجديد 2024

تقدم قناة وناسة مجموعة واسعة من البرامج المخصصة للأطفال، سواء كانت تعليمية أو ترفيهية بهدف تعزيز قدراتهم ومهاراتهم منذ الصغر، وفيما يلي نذكر لكم تردد قناة وناسة الصحيح لمتابعة هذه القناة.

تردد القناة: 11430.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: 5/6.

الاستقطاب: عمودي.

توجد تردد قناة وناسة الجديد 2024 على القمر الصناعي عرب سات كما يلي:

تردد القناة: 11270.

معدل الترميز: 27500.

الاستقطاب: عمودي.

معامل تصحيح الخطأ: .3/4.

خطوات ضبط تردد قناة وناسة على جميع الأقمار

يمكنك بسهولة ويسر تحميل قناة وناسة على تلفازك عن طريق اتباع بعض الخطوات البسيطة عبر القمر الصناعي، سواء كان الأمر يتعلق بنايل سات أو عرب سات:

انتقل إلى قائمة الإعدادات عن طريق جهاز التحكم.

انقر على أيقونة التركيب من خلال القائمة المنسدلة.

اضغط على خيار “قائمة الترددات” في القائمة التركيبية.

انقر فوق اللون المناسب لإضافة تردد جديد يتناسب مع نوع جهاز الاستقبال.

حدد القمر الاصطناعي المتاح سواء كان قمر نايل سات أو قمر عرب سات.

اكتب التردد بدقة في الحقل المخصص ثم النقر على زر البحث عن التردد والانتظار حتى يتم البحث وعرض القناة.

مميزات قناة وناسة Wanasah TV

هناك العديد من الخصائص التي تجعل هذه القناة الخيار الأمثل لعرض محتواها للأطفال بدون أي مخاوف سنذكر بعض من هذه الخصائص كما يلي: