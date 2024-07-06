نزلها حالا لأطفالك.. تردد قناة طيور الجنة الجديد 2024 على النايل سات لمشاهدة الأناشيد الرائعة

تعتبر قناة طيور الجنة من أكثر القنوات شهرة بين الأطفال في العالم العربي حيث تأسست في عام 2008 على يد الأستاذ خالد مقداد وعائلته، حققت القناة نجاحا كبيرا منذ ذلك الحين وحتى الآن سنوضح في هذا النص أحدث تردد لها على النايل سات.

تردد قناة طيور الجنة الجديد 2024 للأطفال

قناة طيور الجنة هي قناة عربية متخصصة في بث محتوى للأطفال الذي يجمع بين التعليم والترفيه في آن واحد، بفضل النجاح الكبير الذي حققته تم إطلاق قناة طيور بيبي باللغة الإنجليزية تستهدف الأطفال الذين يتحدثون هذه اللغة، القناة معروفة بإبداعها وشهرتها ليست مقتصرة فقط على العالم العربي بل تمتد إلى مختلف أنحاء العالم يمكن الحصول على تردد القناة على النحو التالي:

التردد: 11258.

الاستقطاب: أفقي.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: 4/3.

تردد قناة طيور الجنة على عرب سات

تستطيع أيضا استقبال القناة عبر القمر الصناعي عرب سات بناء على معلومات التردد الواردة أدناه:

التردد: 11396.

الاستقطاب: عمودي.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: 43.

كيفية استقبال قناة طيور الجنة على الرسيفر

بعد شرحنا لكم تردد قناة طيور الجنة الجديد على النايل سات وعرب سات، يأتي الآن توضيح خطوات استقبال القناة على الرسيفر على الشكل التالي:

اضغط على زر “موافق” في جهاز التحكم عن بعد.

اختار الإعدادات ثم يتم اختيار التركيب.

التركيب اليدوي.

اختار القمر الصناعي الذي ترغب في استقبال القناة عبره.

أضف كل بيانات التردد.

انقر على بحث ثم احفظ.

مميزات قناة طيور الجنة