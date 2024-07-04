تحديث واتساب عمر الذهبي بدون حظر الرقم Omar ⭐️⭐️⭐️⭐️( اضافات جامــدة).. اصدار يستاهل تنزله علي هاتفك فــورا

اذا كنت تبحث عن تطبيق دردشة يتلاءم مع جميع الأعمار فأنت بصدد تحديث واتساب عمر الذهبي، وذلك لأن هذا التطبيق يمتلك مجموعة من المميزات يتحاكى عنها جميع مستخدميه، حيث يوفر مجموعة من المميزات العديدة التي تعزز تجربة المستخدم، فتعد هذه النسخة من أشهر النسخ المعدلة لواتساب الرسمي، وسنقوم بعرض كافة التفاصيل الخاصة بهذا التحديث خلال السطور القادمة، فتابعوا معنا.

تحديث واتساب عمر الذهبي

عند استخدامك لتحديث واتساب الرسمي فأنت بصدد تجربة فريدة من نوعها، حيث يوفر لك هذا التحديث خيارات لتحسين خصوصيتك أثناء استخدامه، ومن أبرز صور الخصوصية في هذا التحديث الخصوصية في إدارة الحساب، حيث يوفر مايلي:

يمكنك تحديد من يمكنه رؤية حالتك الحالية وإخفاءها عن الآخرين.

كما يمكنك أيضا اخفاء آخر ظهور لك.

كما تستطيع حظر المستخدمين غير المرغوب فيهم.

كما يمكنك أيضا تحديد ما يمكن رؤية صفحتك الشخصية.

إخفاء جاري الكتابة وجاري تسجيل مقطع صوتي.

كما يمكن فصل الانترنت عن التطبيق دون غيره.

اصلاحات وتحسينات واتساب عمر الذهبي

يعتبر تحديث واتساب عمر الذهبي من أفضل التحديثات التي طرأت على تطبيق واتساب الأصلي، كما تم اجراء العديد من التحسينات على هذا التطبيق لكي يكون الأفضل بين باقي التحديثات، ومن أهم هذه التعديلات ما يلي: