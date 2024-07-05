خطوات التقديم في منحة البطالة بالجزائر.. الوكالة الوطنية للتشغيل توضح الشروط اللازمة للتسجيل

هذا وقد أعلنت الوكالة الوطنية للتشغيل في الجزائر عن خطوات التقديم في منحة البطالة بالجزائر، التي تهدف لدعم المواطنين الأكثر حاجة الذين لا يمتلكون مصادر دخل، تقدم الحكومة الجزائرية هذه المنحة لتخفيف الأعباء المعيشية وتلبية الإحتياجات الأساسية، فيما تشمل الفئات المستحقة لهذه المنحة الأرامل، المطلقات، والعاطلين عن العمل. في السطور التالية، سنتناول تفاصيل منحة البطالة في الجزائر.

منحة البطالة بالجزائر 2024

على جميع المواطنين الجزائريين المستوفين لشروط استحقاق منحة البطالة التقديم إلكترونيًا باتباع الخطوات التالية:

قبل كل شي يجب زيارة الموقع الرسمي للوكالة الوطنية للتشغيل.

ثم النقر على أيقونة “منحة البطالة” في الصفحة الرئيسية.

بعد ذلك يجب ملء استمارة التقديم بالمعلومات المطلوبة في الخانات المخصصة.

تحميل الأوراق والمستندات المطلوبة.

الضغط على زر “إرسال الطلب”، حيث ستقوم الجهات المختصة بمراجعة الطلب والتواصل مع المتقدم.

شروط القبول في منحة البطالة 2024

أعلنت الوكالة الوطنية للتشغيل في الجزائر عن مجموعة من الشروط للتقديم على منحة البطالة، وهي كما يلي: