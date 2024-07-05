خطوات التقديم في منحة البطالة بالجزائر.. الوكالة الوطنية للتشغيل توضح الشروط اللازمة للتسجيل

هذا وقد أعلنت الوكالة الوطنية للتشغيل في الجزائر عن خطوات التقديم في منحة البطالة بالجزائر، التي تهدف لدعم المواطنين الأكثر حاجة الذين لا يمتلكون مصادر دخل، تقدم الحكومة الجزائرية هذه المنحة لتخفيف الأعباء المعيشية وتلبية الإحتياجات الأساسية، فيما تشمل الفئات المستحقة لهذه المنحة الأرامل، المطلقات، والعاطلين عن العمل. في السطور التالية، سنتناول تفاصيل منحة البطالة في الجزائر.
منحة البطالة بالجزائر 2024
على جميع المواطنين الجزائريين المستوفين لشروط استحقاق منحة البطالة التقديم إلكترونيًا باتباع الخطوات التالية:
- قبل كل شي يجب زيارة الموقع الرسمي للوكالة الوطنية للتشغيل.
- ثم النقر على أيقونة “منحة البطالة” في الصفحة الرئيسية.
- بعد ذلك يجب ملء استمارة التقديم بالمعلومات المطلوبة في الخانات المخصصة.
- تحميل الأوراق والمستندات المطلوبة.
- الضغط على زر “إرسال الطلب”، حيث ستقوم الجهات المختصة بمراجعة الطلب والتواصل مع المتقدم.
شروط القبول في منحة البطالة 2024
أعلنت الوكالة الوطنية للتشغيل في الجزائر عن مجموعة من الشروط للتقديم على منحة البطالة، وهي كما يلي:
- يجب أن يكون المتقدم جزائري الجنسية.
- يتراوح عمر المتقدم بين 19 و40 سنة.
- يجب ألا يكون لديه دخل شهري ثابت أو يمتلك عقارات فخمة.
- لا ينبغي أن يكون المستفيد من أي منح حكومية أخرى.
- يجب أن يمتلك المتقدم حسابًا بنكيًا صالحًا لإستلام المنحة.
- يجب تقديم الأوراق والمستندات التي تثبت أحقيته في المنحة.
- يتعين على المتقدم أن يكون مقيماً دائمًا في الجزائر.
- يجب أن يكون مسجلًا في الوكالة الوطنية للتشغيل.
- يجب أن يكون المتقدم عاطلاً عن العمل لأسباب خارجة عن إرادته وتقبلها الوزارة.