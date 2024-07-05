“التسجيل متاح”.. رابط استمارة التسجيل في قرعة الحج 2025 العراق

أعلنت الهيئة العليا للحج والعمرة في العراق عن امكانية التقديم على الحج لعام 2025 خلال الفتره المقبلة وذلك من خلال بيان رسمي تم نشره على الصفحة الشخصية للهيئه وقد وضعت بعض الضوابط والأحكام للتسجيل في الحج، ويعتبر فريضه الحج من أهم الفرائض الإسلاميه التي فرضها الله سبحانه وتعالى على كافة المسلمين القادرين في جميع أنحاء العالم ولذلك الحج واجب على كل مسلم ومسلمة لمن استطاع إليه سبيلا ويسعى كافة المسلمين في كل مكان إلى أداء فريضة الحج للتقرب من الله وغسل الذنوب وحج بيت الله الحرام.

رابط استمارة التسجيل في قرعة الحج 2025

يتم التسجيل في قرعة الحج 2025 من خلال اتباع بعض الخطوات التي أعلنت عنها الهيئة العليا للحج والعمرة وتتمثل في التالي:

يجب الإنتقال للموقع الالكتروني الخاص بالهيئة العليا للحج والعمرة.

من خلال الموقع يجب الضغط على الخدمات الإلكترونية.

ستظهر بعض الخيارات يتم الضغط على استمارة التقديم على الحج والعمره 2025.

ثم قبول الشروط والأحكام التي تظهر على الشاشة.

ثم ملء الإستمارة الخاصة بالتسجيل بكل ما هو مطلوب بدقة.

الخطوة الأخيرة والتي لابد أن يقوم بها المتقدم وهي الضغط على التسجيل في الحج أو إرسال الطلب.

شروط قرعة الحج 2025 العراق

وضعت الهيئة العليا للحج والعمرة عدد من الشروط للتسجيل في تلك القرعة وتلك الشروط منها: