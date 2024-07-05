“التقديم متاح الآن”.. رابط حجز شقق بنك التعمير والإسكان 2024 لمشروع فالي تاورز Valley Towers.. الشروط والأوراق المطلوبة

قامت وزارة الإسكان بالتعاون مع بنك التعمير والإسكان بطرح شقق مشروع “فالي تاورز” في مدينة حدائق أكتوبر، وقد تم الإعلان عن فتح باب الحجز لهذه الشقق يوم الأحد، هذا المشروع يأتي في إطار جهود الحكومة لتوفير سكن ملائم وبأسعار معقولة للمواطنين، ويتضمن المشروع مجموعة من الشقق التي تتميز بتصاميم عصرية ومرافق متكاملة، تهدف إلى تلبية احتياجات الحياة اليومية لسكان المدينة.

رابط حجز شقق بنك التعمير والإسكان 2024

لحجز شقق مشروع “فالي تاورز” لعام 2024 من بنك الإسكان والتعمير، يمكنك اتباع الخطوات التالية:

قم بزيارة موقع بنك التعمير والإسكان.

اختر الوحدة السكنية التي ترغب في حجزها من بين العديد من الشقق المتاحة.

كتابة جميع البيانات المطلوبة على الموقع لتقديم طلب الحجز.

تأكد من قراءة وفهم جميع الأحكام والشروط قبل الضغط على زر الموافقة.

قم بتحميل كافة المستندات المطلوبة واضغط على زر “تقديم الطلب”.

بعد ذلك، انتظر تلقي إشعار يؤكد حالة طلبك.

بهذه الخطوات، يمكنك تقديم طلبك لحجز شقق مشروع “فالي تاورز” بنك الإسكان والتعمير لعام 2024 بكل سهولة.

شروط حجز شقق بنك الإسكان والتعمير 2024

لحجز شقق بنك الإسكان والتعمير لعام 2024، هناك مجموعة من الشروط الأساسية التي يجب أن تتوافر في المتقدم، وهي تشمل الامتثال للمعايير القانونية والاقتصادية المحددة من قبل البنك:

يجب أن يكون المتقدم مواطنًا مصريًا.

يجب أن يكون المتقدم من فئة ذوي الدخل المحدود.

يجب أن يتمتع المتقدم بالأهلية القانونية الكاملة.

أن يكون عمر المتقدم 21 عامًا أو أكثر.

الأوراق المطلوبة للتقديم

للتقديم على شقق بنك الإسكان والتعمير للعام الحالي، يجب توفير الأوراق التالية: