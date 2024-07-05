مزايا متعددة للقبول بالمعهد السعودي التقني للخطوط الحديدية.. تعرف عليها الآن 

يعد المعهد السعودي التقني من أبرز مؤسسات المملكة التي توفر فرصة تدريب للمبتدئين في مجال الخطوط الحديدية والطاقة المتجددة من أجل تأهيل هؤلاء الأشخاص إلي سوق العمل والحصول على فرصة توظيف في التخصصات التابعة لدراسة المعهد، كما أن المعهد يقدم العديد من المميزات للمتدربين أثناء وبعد فترة التدريب، والآن عبر مقالنا هذا سوف نتعرف على مزايا القبول في المعهد السعودي التقني وكيفية التقديم فيه.

مزايا القبول بالمعهد السعودي التقني

إن الالتحاق بالمعهد السعودي التقني يقدم العديد من المزايا للمتقدمين منذ اليوم الأول لالتحاقهم بالمعهد، وقد جاءت تلك المميزات على النحو التالي:

يوفر المعهد عقد توظيف مباشر للمتدربين المقبولين في المعهد، وذلك منذ اليوم الأول للمتدرب.

يمتلك المتدرب بالمعهد امتيازات الموظف مثل التسجيل بالتأمينات الإجتماعية وفي التأمين الطبي.

يلتزم المعهد بتقديم رواتب شهرية للمتدربين خلال فترة التدريب، وتصل تلك الرواتب إلى 4000 ريال سعودي.

يتم صرف رواتب للمتدربين خلال فترة التدريب فيما لا يقل عن 4000 ريال، تبدأ بقيمة 2000 ريال في السنة الأولى وتزداد قيمتها مع السنوات المتقدمة.

يمنح المتدرب بعد التخرج شهادة دبلوم معتمدة من المعهد السعودي التقني.

خطوات التقديم في المعهد السعودي التقني

أعلن المعهد السعودي التقني عن توفير امكانية التقديم إلكترونيا عبر الموقع الرسمي الخاص بالمعهد، وعلى الراغبين في التقديم القيام بالخطوات التالية: