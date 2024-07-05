بدأ التسجيل حالا.. موقع التسجيل في سكنات عدل 3 aadl.com.dz وما هي شروط التسجيل والأوراق المطلوبة

في إعلان هام أمام وسائل الإعلام والجمهور، كشف وزير السكن والعمران والمدنية السيد محمد بالعربي عن تفاصيل جديدة بشأن فتح موقع التسجيل في سكنات عدل 3 في الجزائر لعام 2024، وأوضح الوزير أنه تم تعديل توقيت فتح وتفعيل رابط استمارة سكنات عدل 3، حيث سيكون الفتح الرسمي في الخامس من يوليو/جويلية 2024 بدءا من الساعة التاسعة مساء حسب التوقيت المحلي للجزائر، و نوضح لكم موقع التسجيل في سكنات عدل 3.

موقع التسجيل في سكنات عدل 3

يتطلب موقع التسجيل في سكنات عدل 3 القيام بعدة خطوات للوصول إلى وكالة عدل، باتباع الخطوات التالية:

الذهاب إلى موقع وكالة عدل3.

كتابة البيانات اللازمة في الإستمارة الإلكترونية.

تحميل جميع المستندات والأوراق المطلوبة.

موعد التسجيل في سكنات عدل 3

يعلن رسميا عن بدء عملية التسجيل في موقع سكنات عدل 3 يوم 5 يوليو 2024، من خلال المنصة الرقمية المخصصة لتسجيلات عدل 3، يتم التسجيل مرة واحدة فقط وستكون المدة يومين كاملين وهي كالآتي:

بدءا من اليوم الخامس من يوليو: يتم فتح باب التسجيل من الساعة التاسعة مساء وحتى الساعة الثالثة صباحا لليوم التالي.

في اليوم السادس من يوليو: يتم بدء التسجيل من الساعة الثامنة صباحا ويستمر حتى الساعة السادسة مساء.

شروط التسجيل في سكنات عدل 3

نوضح لكم شروط التسجيل في سكنات عدل وهي كالتالي:

يجب أن يكون الطالب المتقدم للسكن حاصلا على الجنسية الجزائرية.

يكون عمره أقل من 70 عاما.

لا يتجاوز الدخل الشهري للطالب وزوجته ستة أضعاف الأجر القاعدي المضمون.

لم يستفيدوا من سكن من خلال برنامج عدل أو أي صيغة سكنية أخرى.

لا يكون لديهما عقار سكني أو قطعة أرض صالحة للبناء.

لم يتقاضيا أي إعانات مالية من الدولة سابقا.

مقيما في الولاية التي يتقدم فيها للحصول على برنامج السكن.

المستندات المطلوبة للتسجيل في سكنات عدل 3

إليكم الأوراق المطلوبة للتسجيل في سكنات عدل 3 وهي: