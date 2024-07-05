بدأ التسجيل حالا.. موقع التسجيل في سكنات عدل 3 aadl.com.dz وما هي شروط التسجيل والأوراق المطلوبة

Nahla Helmy تاريخ النشر تصنيف عربي و دولي
بدأ التسجيل حالا.. موقع التسجيل في سكنات عدل 3 aadl.com.dz وما هي شروط التسجيل والأوراق المطلوبة
موقع التسجيل في سكنات عدل 3

في إعلان هام أمام وسائل الإعلام والجمهور، كشف وزير السكن والعمران والمدنية السيد محمد بالعربي عن تفاصيل جديدة بشأن فتح موقع التسجيل في سكنات عدل 3 في الجزائر لعام 2024، وأوضح الوزير أنه تم تعديل توقيت فتح وتفعيل رابط استمارة سكنات عدل 3، حيث سيكون الفتح الرسمي في الخامس من يوليو/جويلية 2024 بدءا من الساعة التاسعة مساء حسب التوقيت المحلي للجزائر، و نوضح لكم موقع التسجيل في سكنات عدل 3.

موقع التسجيل في سكنات عدل 3

يتطلب موقع التسجيل في سكنات عدل 3 القيام بعدة خطوات للوصول إلى وكالة عدل، باتباع الخطوات التالية:

  • الذهاب إلى موقع وكالة عدل3.
  • كتابة البيانات اللازمة في الإستمارة الإلكترونية.
  • تحميل جميع المستندات والأوراق المطلوبة.

موعد التسجيل في سكنات عدل 3

يعلن رسميا عن بدء عملية التسجيل في موقع سكنات عدل 3 يوم 5 يوليو 2024، من خلال المنصة الرقمية المخصصة لتسجيلات عدل 3، يتم التسجيل مرة واحدة فقط وستكون المدة يومين كاملين وهي كالآتي:

  • بدءا من اليوم الخامس من يوليو: يتم فتح باب التسجيل من الساعة التاسعة مساء وحتى الساعة الثالثة صباحا لليوم التالي.
  • في اليوم السادس من يوليو: يتم بدء التسجيل من الساعة الثامنة صباحا ويستمر حتى الساعة السادسة مساء.

شروط التسجيل في سكنات عدل 3

نوضح لكم شروط التسجيل في سكنات عدل وهي كالتالي:

  • يجب أن يكون الطالب المتقدم للسكن حاصلا على الجنسية الجزائرية.
  • يكون عمره أقل من 70 عاما.
  • لا يتجاوز الدخل الشهري للطالب وزوجته ستة أضعاف الأجر القاعدي المضمون.
  • لم يستفيدوا من سكن من خلال برنامج عدل أو أي صيغة سكنية أخرى.
  • لا يكون لديهما عقار سكني أو قطعة أرض صالحة للبناء.
  • لم يتقاضيا أي إعانات مالية من الدولة سابقا.
  • مقيما في الولاية التي يتقدم فيها للحصول على برنامج السكن.

المستندات المطلوبة للتسجيل في سكنات عدل 3

إليكم الأوراق المطلوبة للتسجيل في سكنات عدل 3 وهي:

  • نسخة من شهادة الميلاد.
  • بطاقة الهوية الوطنية.
  • تقديم شهادة الزواج.
  • صورة من شهادة عدم الحيازة.
  • شهادة عدم الملكية.
  • وثيقة دخل للمتقاعدين.
  • تقديم كشف راتب أو شهادة عمل.
إنضم لقناتنا على تيليجرام
معلومات الكاتب
Nahla Helmy

تعليقات

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

عاجل
مسلسل صلاح الدين الأيوبي الحلقة 29 ومواعيد عرض المسلسل تابع أول بأول
إنضم لقناتنا على واتساب