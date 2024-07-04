تردد قنوات الأطفال الجديد 2024!.. قناة وناسة وماجد وطيور الجنة أطفال بجود هائلة على الأقمار الصناعية

قنوات الأطفال هي من أكثر المواضيع التي يبحث عنها ملايين الأطفال حول العالم، كونها من أميز وأروع ما تقدم محتوى طفولي وكرتوني مميز، يمكنك العمل على معرفة الترددات الخاصة بقنوات الأطفال، وفقًا لما نوضحه لكم في السطور التالية، لكي يتعرف عليها العديد من المتابعين.

تردد قناة طيور الجنة

يمكنك معرفة الترددات الخاصة بقنوات الأطفال، ومشاهدة كل ما هو جديد وحصري في عالم الطفل والكرتون، وفقًا للمعلومات المتمثلة في الأتي:ك-

التردد الجديد للقناة يكون 11310.

استقطاب القناة يكون أفقي.

معامل الترميز قناة طيور الجنة فهو 27500.

القمر الصناعي هو النايل سات.

قناة ماجد أطفال 2024

ولكي تتمكن من تنزيل التردد الجديد لقناة ماجد أطفال الكرتونية، ومشاهدة كل ما هو جديد وحصري في عالم الطفل، لابد من اتباع البيانات الأتيه:-

القمر الصناعي يكون نايل سات.

التردد الخاص بالقناة يكون 11411.

في حين أن استقطاب القناة فهو أفقي.

معامل الترميز للقناة ذاتها 27500.

تنزيل تردد قناة وناسة أطفال الجديد

وحتى تقوم بمشاهدة كل ما تقدمه قناة وناسة أطفال الجدييد على الأقمار الصناعية المختلفة، والعمل على مشاهدة كل ما هو طفولي ومميز، بإتباع التالي:-

اسم القناة هو وناسة.

التردد الجديد للقناة هو 11470.

استقطاب قناة وناسة الجديد يكون عمودي.

معامل الترميز الخاص بالقناة فهو 27500.

قناة سبونج بوب 2024