تقديم موعد صرف مرتبات شهر يوليو 2024.. وهل يتم صرف الزيادة هذا الشهر

خلال الوقت الحالي يبحث العديد من الموظفين عن موعد صرف مرتبات شهر يوليو 2024، وذلك بناء على قرار وزارة المالية بتقديم مواعيد صرف المرتبات ليشمل شهور يوليو و أغسطس و سبتمبر 2024، هذا القرار له تأثير كبير على التخطيط المالي للموظفين ويعكس الحاجة الملحة إلى معرفة التوقيتات الدقيقة لصرف الرواتب في الأشهر القادمة، تلك القرارات تلقى اهتماما كبيرا على منصات التواصل الإجتماعي ومحركات البحث العالمية، حيث يبحث الموظفون عن تفاصيل دقيقة تتعلق بتلك المواعيد لتمكينهم من التخطيط والإدارة المالية بشكل أفضل.

موعد صرف مرتبات شهر يوليو 2024

في بيان سابق أعلن شريف خيري رئيس قطاع الحسابات والمديريات المالية في وزارة المالية عن تقديم موعد صرف مرتبات شهر يوليو 2024 للموظفين الحكوميين وهي كالتالي:

أوضح خيري أنه سيتم تقديم الصرف بداية من يوم الخميس الموافق 18 يوليو مع إقرار توزيع المتأخرات في الأيام 8، 10، 11 يوليو الجاري.

ومن جهة أخرى ألمح إلى تقديم مواعيد صرف مرتبات سبتمبر 2024، حيث من المقرر أن يبدأ الصرف اعتبارا من يوم الأحد الموافق 22 سبتمبر، مع صرف المتأخرات في الأيام 8، 9، 10 سبتمبر.

وأوضح بأنه سيتم توفير جميع المستحقات للموظفين عبر ماكينات الصراف الآلي وفقا للتواريخ المعلنة مسبقا.

تلك الترتيبات تأتي في إطار الجهود المستمرة لتسهيل وتيسير عمليات صرف المرتبات للموظفين الحكوميين، وضمان استحقاقاتهم المالية بالوقت المحدد وبالشكل الصحيح.

أماكن صرف مرتبات شهر يوليو 2024

تم تخصيص عدد من النقاط التي يمكن للعاملين والموظفين استخدامها لاستلام مرتباتهم لشهر يوليو 2024 وهي: