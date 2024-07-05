“خبر سار للموظفين”.. موعد صرف مرتبات شهر يوليو 2024 للعاملين بالدولة بعد تبكيرها من وزارة المالية

Eman Sayed تاريخ النشر تصنيف أخبار مصر
“خبر سار للموظفين”.. موعد صرف مرتبات شهر يوليو 2024 للعاملين بالدولة بعد تبكيرها من وزارة المالية
موعد صرف مرتبات شهر يوليو 2024

يتساءل العديد من الموظفين حاليًا عن مواعيد صرف مرتبات شهر يوليو 2024، يأتي ذلك بعد إعلان وزارة المالية عن تبكير مواعيد صرف مرتبات شهور يوليو وأغسطس وسبتمبر 2024، تهدف هذه الخطوة إلى تسهيل الأمور المالية للموظفين، حيث يمكن للموظفين الاطلاع على التفاصيل الجديدة من خلال الموقع الرسمي لوزارة المالية.

تبكير موعد صرف مرتبات شهر يوليو 2024

أعلن شريف خيري رئيس قطاع الحسابات والمديريات المالية بوزارة المالية، في بيان سابق عن تقديم مواعيد صرف مرتبات العاملين بالدولة لشهور يوليو وأغسطس وسبتمبر 2024:

  • لشهر يوليو 2024 سيبدأ صرف مرتبات جميع العاملين بالدولة من يوم الخميس الموافق 18 يوليو، وسيتم صرف المتأخرات في الأيام 8، 10، و11 يوليو.
  • أما بالنسبة لشهر أغسطس 2024 فقد تم تقديم موعد الصرف ليبدأ من يوم الخميس الموافق 22 أغسطس، وسيتم صرف المتأخرات في الأيام 8، 11، و12 أغسطس.
  • أما لشهر سبتمبر 2024، فستكون عملية الصرف ابتداءً من يوم الأحد الموافق 22 سبتمبر، وسيتم صرف المتأخرات خلال الأيام 8، 9، و10 سبتمبر.
  • أكد خيري أن جميع مستحقات العاملين ستكون متاحة في ماكينات الصراف الآلي (ATM) وفقًا للمواعيد المحددة، مما يسهل على الموظفين الحصول على رواتبهم ومستحقاتهم.

هل يوجد زيادة جديدة في مرتبات شهر يوليو 2024؟

تم تطبيق زيادة جديدة في مرتبات شهر يوليو 2024 لجميع العاملين بالدولة، حيث تقدم الحكومة الزيادة السنوية في المرتبات وفقًا للمادة رقم 37 من قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون 81 لسنة 2016، التي تشمل صرف علاوة دورية في شهر يوليو من كل عام، حيث قام الرئيس عبدالفتاح السيسي بالموافقة على هذه العلاوة في شهر مارس 2024، كجزء من حزمة الحماية الاجتماعية للمواطنين، والتي تهدف إلى تحسين دخول العاملين بالجهاز الإداري للدولة وأصحاب الكوادر الخاصة، ولتخفيف تأثير الإصلاحات المالية والأزمات الاقتصادية عليهم، وتعتبر قيمة العلاوة الدورية المستحقة للموظفين وفقًا لقانون الخدمة المدنية كانت بحد أدنى 10%، وقد بدأ استحقاقها في 1 مارس 2024، بدلاً من الموعد الأصلي المقرر في 1 يوليو 2024.

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Eman Sayed

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