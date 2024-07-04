700 ألف زيادة جديدة في رواتب الموظفين بالعراق!!.. وزارة المالية تُزف الخبر المنتظر الان

أقرت وزارة المالية مؤخرًا، بعض القرارات التي تضمن زيادة جديدة في رواتب الموظفين والعاملين بالدولة، حتى أن هذا الزيادة تم العمل على تقسيمها وفقًا للدرجات الوظيفية، وإرسالها إلى مجلس النواب للتصويت عليها في أقرب وقت، في حين أن التمويل اللازم توزيعه شامل هذه الزيادات لم يتوفر بالشكل الكافي حتى الآن، ولذا فجاري العمل على توفير الدرجات المالية ومن خلالها يتم صدور الجدول الشامل للزيادة الجديدة التي بلغت نحو 200% على قيمة الدرجات الوظيفية في الدولة.

زيادة رواتب الموظفين في العراق

وأشارت وزارة المالية، إلى أن هذه الزيادة بلغت لـ700 ألف دينار عراقي لبعض الدرجات الوظيفية، وهي تعد أكبر زيادة في تاريخ الوزارة، بما تراوحت نسبتها من 150% إلى 200% على قيمة الدرجات الوظيفية وتحسين الدرجات الأخيرة المتمثلة في العاشرة والتاسعة والثامنة، ليحصل عليها جميع المواطنين والعاملين في القطاعين الحكومي والخاص، بما يُخفف عنهم العبء الاقتصادي التي تمر به البلاد.

كيفية الإستعلام عن رواتب الموظفين بالزيادة الجديدة

هناك مجموعة من الخطوات الهامة لكي يتم الإستعلام عن رواتب الموظفين في دولة العراق بمختلف القطاعات الحكومي والخاصة، وفقًا للأتي:-