استلم 40000 ريال إيداع فوري في حسابك بدون تعقيدات لتلبية احتياجاتك وإلتزاماتك بقسط شهري مرن حتي لو موقوف خدمات

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تهدف المملكة العربية السعودية إلى توفير العديد من برامج دعم المواشي بغاية تحسين الإنتاج الحيواني وزيادة منتجات الألبان في المملكة، وقد أعلنت وزارة البيئة والمياه والزراعة عن الإجراءات اللازمة للتسجيل في دعم ريف للمواشي لعام 1446، بالإضافة إلى جميع الشروط المطلوبة للتسجيل.

ما هي شروط دعم المواشي الجديد من ريف 1446

للحصول على هذا الدعم يجب توفر مجموعة من الشروط والأحكام التي حددتها وزارة البيئة والمياه والزراعة في المملكة العربية السعودية، وهي كما يلي:

ضرورة الحصول على البطاقة الصحية.

التحقق من وجود حساب بنكي نشط لاستلام المدفوعات عبره.

توفر جميع الشروط الفنية والصحية التي سبق تحديدها من قبل وزارة الصحة.

يمتلك ما لا يقل عن 50 رأسًا من الماشية وألا يتجاوز العدد 250 رأسًا.

سعودي الجنسية ومقيمًا بصفة دائمة داخل المملكة العربية السعودية.

ألا يقل عمر المتقدم للاستفادة من الدعم عن 21 سنة، ويعد كونه مربيًا للمواشي شرطًا أساسيًا.

خطوات التسجيل في دعم ريف للمواشي 1446

بعد التحقق من استيفائك لجميع الشروط اللازمة للحصول على دعم ريف للمواشي، يمكنك التسجيل باتباع الخطوات التالية: