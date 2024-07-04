هنا التفاصيل… وزارة البيئة والمياه توضح خطوات التسجيل في دعم المواشي الجديدة من ريف لعام 1446

أعلنت وزارة البيئة والمياه عن خطوات التسجيل في دعم الماشية الجديد ضمن برنامج الريف للعام القادم، حيث تسعى حكومة المملكة لتعزيز الإنتاج الزراعي وتحرص على دعم بعض المحاصيل والمنتجات الزراعية، فضلاً عن تحسين الإنتاج الحيواني، يتم ذلك من خلال تقديم الدعم المالي لصغار التجار من مربي الماشية وفق ضوابط وشروط محددة.

خطوات التسجيل في دعم المواشي الجديدة من ريف لعام 1446

يمكن بدء عملية التسجيل في دعم المواشي من خلال اتباع الإرشادات التالية بعناية:

زيارة الموقع الإلكتروني لبوابة دعم ريف .

اختر خيار “تسجيل الدخول”.

النقر فوق “إنشاء حساب جديد”.

أدخل كل البيانات الأساسية المطلوبة مع التأكد من دقتها.

ستتلقى رسالة عبر الجوال لتفعيل التسجيل.

استخدم بياناتك لتسجيل الدخول إلى النظام.

النقر على الرقم الخاص بحسابك البنكي ليتم تفعيله.

يتم تفعيل حسابك تلقائيًا بعد هذه النقطة.

الضغط على “تقديم طلب الدعم”، ثم الموافقة على جميع الشروط والأحكام.

ستتلقى رسالة بنجاح التسجيل.

يتم مراجعة طلبك، وسيتم إعلامك بالقرار سواء كان بالموافقة أو الرفض.

شروط دعم المواشي 1446

حددت وزارة البيئة والمياه والزراعة في المملكة العربية السعودية مجموعة من المتطلبات للحصول على الدعم المقدم من برنامج ريف لدعم مربي المواشي، وهي كالتالي:

يكون المتقدم سعودي الجنسية.

لديه شهادة العمل الحر باسمه.

يتمتع المتقدم بخبرة في المجال الزراعي.

ألا يتجاوز عدد برامج الدعم التي يستفيد منها المتقدم ثلاثة برامج.

يقيم المتقدم في إحدى المناطق التي يشملها برنامج الدعم للمناطق الريفية.

ألا يقل عمر مقدم الطلب عن 21 عامًا.

يجب أن يكون الدخل الشهري لمقدم الطلب أقل من 6000 ريال سعودي.

ألا يكون المتقدم موظفاً في أي قطاع حكومي أو خاص.

ينبغي أن يكون لدى المتقدم حساب بنكي نشط مسجل باسمه.

قيمة دعم المواشي

يهدف صندوق التنمية الزراعية إلى تقديم دعم للماشية، وتختلف قيمة هذا الدعم بناءً على نوع وعدد الماشية كما يلي: