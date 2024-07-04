حصري الموسم السادس من مسلسل المؤسس عثمان على الفجر الجزائرية في هذا الموعد

محبي مسلسل مؤسس عثمان يبحثون بشكل دائم عن معرفة موعد عرض الجزء السادس حيث ان الجزء الخامس قد انتهى وتم الإعلان عن تصوير الجزء السادس والانتهاء منه حيث ان مسلسل مؤسس عثمان استطعنا يحقق شهرة كبيرة وشعبية من جميع دول العالم، فإن المسلسل حائز على جوائز كثيرة ويعد من المسلسلات ذات الإنتاج الضخم الذي استطاعت أنه تحقق نسب مشاهدة غير عادية وسوف نتعرف خلال الفقرات التالية عن موعد عرض الموسم السادس والقنوات الناقلة.

موعد عرض مسلسل المؤسس عثمان الموسم الثالث

مسلسل المؤسس عثمان من المسلسلات التاريخية التركية التي تروي أحداث المؤسس عثمان ابن أرطغرل الأزهر الذي استطاع عمل العديد من الفتوحات وتوزيع الدولة والقضاء على الاعداء بذكائه وشجاعته، حيث انه من اهم الشخصيات التاريخيه التي تم تجسيدها بشكل درامي رائع لذلك يتابعها الملايين من الأشخاص وقد تم إعلان الجزء السادس من المسلسل ومن المتوقع أن يعرض في شهر سبتمبر القادم على قناة الفجر الجزائرية.

تردد قناة الفجر الجزائرية

قناة الفجر الجزائرية ظهرت مسلسل مؤسس عثمان بافضل جودة ممكنه، حيث ان القناة يمكن ان تتابعها وتستمتع بالموسم السادس من المسلسل المؤسس عثمان على القمر الصناعي النايل سات من خلال التردد التالي:

تردد قناة الفجر الجزائرية يكون 11034.

استقطاب القناه يكون افقي.

معدل الترميز يكون 27500.

معامل تصحيح الخطا يكون ¾.

جودة القناة hd.

القمر الصناعي النايل سات.

ويجب الاشارة الى ان على قناة الفجر الجزائرية تعرض المسلسل يوم الاربعاء من كل اسبوع في تمام الساعه 8:00 مساء.