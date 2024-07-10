“من هنا”.. رابط استمارة التقديم على الحج في العراق 2025 عبر موقع الهيئة العليا للحج والعمرة.. والشروط اللازمة

أعلنت الهيئة العليا للحج في العراق عن توافر استمارة التقديم على الحج لعام 2025، لتمكين الراغبين في أداء مناسك الحج من تقديم طلباتهم، حيث قامت الهيئة بتوفير استمارة إلكترونية يمكن الوصول إليها من خلال موقعها الرسمي، ويشترط على المتقدمين الالتزام بمجموعة من الشروط التي وضعتها الهيئة لضمان ترتيب وتنظيم عملية الحج بأفضل صورة ممكنة، إضافة إلى تقديم الوثائق اللازمة في الوقت المحدد، تأتي هذه الخطوة في إطار الجهود المستمرة لتسهيل أداء مناسك الحج وضمان سلامة وأمان الحجاج العراقيين.

استمارة التقديم على الحج العراق 2025

قامت الهيئة العليا للحج والعمرة في العراق بإتاحة استمارة التقديم للحج لعام 2025 على موقعها الرسمي، حيث يمكن للراغبين في أداء فريضة الحج التسجيل عبر الإنترنت من خلال الرابط المخصص لهذا الغرض، تأتي هذه المبادرة في إطار جهود الحكومة العراقية لتسهيل الإجراءات وتقديم الخدمات للمواطنين بشكل إلكتروني، الآن يمكن للراغبين زيارة الموقع الرسمي للهيئة وملء الاستمارة بسهولة ويسر لضمان تسجيلهم لأداء فريضة الحج عن طريق اتباع الخطوات التالية:

الدخول إلى الموقع الرسمي للهيئة العليا للحج والعمرة في العراق.

اختيار “الخدمات الإلكترونية” من القائمة المتاحة.

النقر على خيار “تسجيل الحج لعام 2025”.

قراءة الشروط والأحكام بعناية والموافقة عليها.

تعبئة الاستمارة الإلكترونية بدقة والتأكد من صحة المعلومات المدخلة.

النقر على خانة “طباعة الاستمارة بصيغة PDF” للاحتفاظ بنسخة منها.

يتم النقر على زر “إرسال” لإكمال عملية التقديم.

شروط التقديم على الحج 2025 بالعراق