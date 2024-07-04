بمميزات خطيرة.. حمل واتساب عمر الأخضر التحديث الاخير 2024 لكافه الاجهزه بدون حظر

تم اصدار عدد كبير من النسخ المعدله من الوتساب الاصلي ومن اهم هذه النسخ هو وتساب عمر الاخضر الذي استطاع ان يصبح من أشهر التطبيقات في الاونة الاخيرة والاكثر تحميلا لأنه ضم عدد كبير من المميزات لجميع المستخدمين والتي لا توجد في اي تطبيق اخر، حيث ان واتساب عمر الأخضر المناسب لجميع اجهزة الأندرويد ويمكن تحميله مجاني بدون اي رسوم، لذلك سوف نتعرف على خطوات التحميل وما هي الإضافات الجديدة للواتساب عمر الأخضر تجعله مميز عن التطبيقات المراسلة الاخرى.

خطوات تحميل وتساب عمر الاخضر

لا يمكن ان تقوم بتحميل واتس اب عمر الاخضر من متجر التطبيقات مثل باقي تطبيقات المراسلة الأخرى، حيث أن له رابط مباشر يمكن ان تقوم بتحميله بخطوات سهلة ويمكن ان يقوم بها أي شخص تتمثل فيما يلي:

اذهب الى محرك البحث جوجل ثم اكتب في أعلى الشاشة واتساب عمر الاخضر.

وسوف تظهر لك العديد من الخيارات اضغط على التطبيق الأصلي.

ثم اطلع على سياسة التطبيق واطلع على المميزات.

وبعد ذلك سوف تجد مربع أسفل الشاشة توجد به داونلود او السهم اضغط عليه وانتظر حتى يصلك اشعار باكتمال عملية التنزيل اضغط على هذا الاشعار.

واضغط على تثبيت وبعد التأكد من نزول التطبيق عبر هاتفك.

اضغط على فتح وقم باتباع التعليمات والإجراءات المطلوبة لتسجيل حساب على وتساب عمر الاخضر.

تحديث وتساب عمر الاخضر

من أهم ما يحتاج اليه مستخدمي واتساب عمر الاخضر هي التحديث المستمر حتى لا يتم حظر الحساب لذلك يجب عليك ان تضغط على رابط التطبيق، ثم تضغط على تحديث وتنتظر قليلا حتى يصلك اشعار باكتمال عملية التحديث، وسوف تستطيع الاستمتاع التحسينات المستمرة التي يقدمها لجميع الأفراد.